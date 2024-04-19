Росстат: стоимость полетов внутри РФ за год выросла на четверть

«Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 километров пути по итогам первого квартала 2024 года составила 7015 рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — передают «Ведомости» данные Росстата.