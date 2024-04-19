Россия стала поставлять больше товаров в Африку, чем в обе Америки

Доля стран Африки в российском товарообороте (4,2% в экспорте, по данным за январь—февраль 2024 года; 1,2% — в импорте за тот же период) в целом соответствует вкладу Африканского континента в мировую экономику и глобальную торговлю (менее 3%), говорит старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. С весны 2022 года произошло кратное (примерно в 6 раз) сокращение российского экспорта в США, и это обусловило снижение важности всего региона Америки, указывает он. По словам Фиранчука, до 2022 года в российском экспорте в Северную и Южную Америки на долю США приходилось более половины поставок.