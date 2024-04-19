Распродажа в акциях TSMC продолжилась вопреки прибыли лучше прогнозов

При этом, пишет Reuters, TSMC понизила прогноз для мировой полупроводниковой промышленности (кроме устройств памяти) до темпов роста около 10% по сравнению с предыдущим прогнозом более 10%. Компания также оставила свои планы капитальных расходов на этот год без изменений (на уровне от $28 млрд до $32 млрд) и подтвердила прогноз по росту выручки в 2024 году.