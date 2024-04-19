Распродажа в акциях TSMC продолжилась вопреки прибыли лучше прогнозов

Акции крупнейшего в мире производителя чипов TSMC на торгах 19 апреля упали на 6,72%, до 750 тайваньских долларов ($23,05), свидетельствуют данные Тайваньской фондовой биржи. В США по итогам основной торговой сессии 18 апреля бумаги компании потеряли 4,86%, опустившись до отметки $132,27, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. На премаркете снижение продолжилось: расписки теряют 1,99% и торгуются по $129,65 (по данным на 12:27 мск).
TSMC 18 апреля выпустила финансовый отчет за первый квартал, который закончился 31 марта 2024 года. Чистая прибыль за этот период выросла на 8,9%, до 225,49 млрд тайваньских долларов ($6,93 млрд). Выручка выросла на 16,5%, до 592,64 млрд тайваньских долларов ($18,2 млрд).
Как отмечает Reuters, прибыль компании превысила оценки аналитиков, опрошенных LSEG. Они ожидали этот показатель на уровне 218,1 млрд тайваньских долларов ($6,7 млрд).
Крупнейший в мире производитель чипов прогнозирует, что продажи во втором квартале могут вырасти на 30% благодаря спросу на полупроводники, используемые для искусственного интеллекта.
При этом, пишет Reuters, TSMC понизила прогноз для мировой полупроводниковой промышленности (кроме устройств памяти) до темпов роста около 10% по сравнению с предыдущим прогнозом более 10%. Компания также оставила свои планы капитальных расходов на этот год без изменений (на уровне от $28 млрд до $32 млрд) и подтвердила прогноз по росту выручки в 2024 году.
Вице-президент инвесткомпании Mega International Investment Аллен Хуанг связывает падение акций TSMC с реакцией рынка на пересмотренные перспективы полупроводниковой промышленности. По словам Хуанга, рынок также ожидал, что TSMC в этом году увеличит капитальные затраты.
«Если капитальные расходы остались на прежнем уровне, это означает, что прибыль не соответствует ожиданиям», — считает он.
По мнению аналитиков Telegram-канала «Мои Инвестиции», новости по TSMC очень значимы, так как именно сектор полупроводников тянул рынки акций наверх в этом году.