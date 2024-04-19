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Расписки HeadHunter на Мосбирже снижались более чем на 4%

Стоимость опустилась до 4 805 рублей за бумагу.

Источник: Freepik

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Стоимость депозитарных расписок HeadHunter на Московской бирже снижалась на 4,03% — до 4 805 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:59 мск. Отрицательная динамика котировок отмечена на фоне новостей о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

По данным биржи на 17:15 мск, стоимость расписок HeadHunter замедлила снижение до 2,18% и находилась на уровне 4 905 рублей за бумагу.

Headhunter за 2023 год увеличил чистую прибыль по МСФО почти в 3,4 раза, до 12,4 млрд рублей. Выручка относительно 2022 года возросла на 63% и составила 29,45 млрд рублей.