Расписки HeadHunter на Мосбирже снижались более чем на 4%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Стоимость депозитарных расписок HeadHunter на Московской бирже снижалась на 4,03% — до 4 805 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:59 мск. Отрицательная динамика котировок отмечена на фоне новостей о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.