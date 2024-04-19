Поставки грузинского вина в Россию взлетели

Несмотря на резкий прирост поставок вина, суммарный товарооборот России и Грузии по итогам января-марта этого года просел на семь процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до уровня почти в 620 миллионов долларов. В то же время Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего экономического партнера республики после Турции, а доля РФ в структуре внешней торговли Грузии составила 13,2 процента.