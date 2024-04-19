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ПАО «Камчатскэнерго» направит свыше 225 млн рублей на ремонт сетей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Более 225 млн рублей направит ПАО «Камчатскэнерго» — основной поставщик энергоресурсов на Камчатке — на ремонт коммунальных сетей двух самых крупных районах полуострова — Елизовском районе и Петропавловск-Камчатском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках выполнения ремонтной программы предусмотрены работы на тепловых сетях, текущие и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования. Графики и планы выполнения ремонтных работ согласованы с руководителями муниципальных образований Елизовского района, а также Петропавловск-Камчатского городского округа. На выполнение всех мероприятий ремонтной программы будет направлено 226,8 млн рублей из разных источников финансирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе летней ремонтной программы предстоит отремонтировать более 4 тыс. м тепловых сетей в однотрубном исполнении, более 20 котлов, 12 зданий и сооружений. Основной объем ремонтных работ начнется после завершения отопительного сезона и завершится к началу октября. Всего в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском районе Камчатки проживает около 200 тыс. человек.