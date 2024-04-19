ПАО «Камчатскэнерго» направит свыше 225 млн рублей на ремонт сетей

Уточняется, что в ходе летней ремонтной программы предстоит отремонтировать более 4 тыс. м тепловых сетей в однотрубном исполнении, более 20 котлов, 12 зданий и сооружений. Основной объем ремонтных работ начнется после завершения отопительного сезона и завершится к началу октября. Всего в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском районе Камчатки проживает около 200 тыс. человек.