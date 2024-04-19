Осталась неделя: что будет с ключевой ставкой ЦБ

По итогам прошедшего 22 марта заседания ЦБ РФ в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Она не меняется с декабря прошлого года. Регулятор начал повышать ставку с 7,5% в июле 2023 года, чтобы остановить рост инфляции и ослабление рубля. Данная мера помогла замедлить инфляцию почти в два раза, но этого пока недостаточно для достижения цели в 4%.
Инфляционное давление держится на повышенном уровне, признал регулятор в апрельском обзоре «О чем говорят тренды». «Поэтому говорить о выходе цен на устойчивую траекторию, соответствующую годовому росту цен в 4%, пока преждевременно», — считают в ЦБ.
Также отмечается, что большинство устойчивых показателей текущего роста цен находится в диапазоне 6−7% в пересчете на год.
Что будет с вкладами, рублем и акциями
«Мы ожидаем, что останется в силе решение не менять ключевую ставку. Поэтому пока что изменений ставок по вкладам и кредитам, индексу Мосбиржи ожидать тоже не стоит, — пояснил к.э.н., начальник аналитического отдела ИК “РИКОМ-Траст” Олег Абелев. — Тем более, что с высокой долей вероятности, решение о том, что ставка останется неизменной, уже было учтено в банковских продуктах, рыночных котировках».
По его мнению, у ЦБ, скорее всего, не будет достаточно причин для ослабления денежно-кредитной политики. Инфляционное воздействие на экономику хоть и начало снижаться, но не настолько сильно, чтобы можно было снижать ключевую ставку. Не так давно в Банке России заявляли, что тренд на замедление инфляции начал устойчиво формироваться. «Ключевое слово здесь “начал”, а не сформировался. Скорее всего, мы увидим первое снижение ставки не раньше июня-июля этого года», — полагает Абелев.
«Мы ожидаем очередной паузы от ЦБ. Ставка останется на уровне 16%», — заявил аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. По его словам, баланс факторов сейчас нейтральный: наблюдается замедление текущей инфляции и снижение инфляционных ожиданий, при этом экономика демонстрирует повышенные темпы роста, потребительский спрос остается сильным, а рынок труда — тонким.
«Наш прогноз совпадает с ожиданиями рынка, поэтому мы не ждем резкой реакции курса и индекса Мосбиржи на решение регулятора, как и значительного изменения ставок, — отметил Трифонов. — Повлиять на эти индикаторы может изменение сигнала ЦБ, однако мы ждем, что ЦБ только повысит прогноз по ВВП на этот год, не изменив свой прогноз по средней ключевой ставке и инфляции на конец года. Так что влияние на ставки тоже будет нейтральным».
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко также не ждет по итогам заседания ЦБ 26 апреля изменения уровня ключевой ставки и риторики регулятора. «Текущее замедление инфляции происходит медленными темпами, в том числе за счет волатильных категорий», — отметил он.
Инфляционные ожидания могут вырасти из-за начавшегося апрельского ослабления рубля. Расходы бюджета также увеличивают риск роста цен. «Если рынок не получит новых сигналов от ЦБ, то ставки по вкладам останутся на прежних уровнях, — указал Кравченко. — При этом банки все же постепенно начинают заранее готовиться к смягчению процентной политики, и это будет выражаться в дальнейшем “укорачивании” сроков вкладов с максимальными ставками».
По его мнению, для розничных нельготных кредитов ужесточение условий сейчас на пике и в ближайшее время вряд ли можно ожидать изменения ситуации. Ужесточению способствуют не только высокая ключевая ставка, но и макропруденциальные меры Банка России. Поэтому даже когда регулятор начнет снижение ставки, не следует рассчитывать на быстрое смягчение кредитных условий. «Не ожидаем влияния итогов заседания ЦБ на курс рубля. Для него в ближайшее время ключевым окажется решение о прекращении или продлении указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами», — полагает Кравченко.
В ФГ «Финам» ожидают, что по итогам заседания 26 апреля ЦБ сохранит ключевую ставку. При этом руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, отметила заметный прогресс в части условий для снижения ставки — инфляция замедляется, снижаются инфляционные ожидания населения. Но потребительская активность продолжает расти высокими темпами, предприятия могут повысить цены из-за увеличения издержек, рост потребкредитования немного ускорился, остается дефицит кадров, возможно продолжение роста зарплат.
«Наш базовый прогноз предполагает, что с наибольшей вероятностью снижение ключевой ставки начнется в июле (вероятность этого мы оцениваем в 50% против 25% в июне и в сентябре), со снижением до 12−14% до конца года», — заявила Беленькая. По ее данным, рынок ОФЗ уже закладывает в ожидания снижение ключевой ставки со второго полугодия 2024 года примерно до 13% к концу года. «Для фондового рынка высокая ключевая ставка — не очень хорошо, так как она создает конкурирующие высокодоходные альтернативы с низким уровнем риска, такие как гособлигации, банковские депозиты, фонды денежного рынка. Поэтому при прочих равных условиях чем раньше начнется снижение ключевой ставки, тем лучше для рынка акций», — пояснила экономист.
Инфляция и рубль не бьются ставкой
Кандидат экономических наук, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский считает наиболее вероятным сохранение ключевой ставки ЦБ 26 апреля. Он напомнил о представленных Банком России данных о высоком инфляционном давлении. «Видимо, возможности для влияния ставки на инфляцию становятся все более ограниченными», — сказал он. По его мнению, этот факт можно объяснить тем, что экономика проходит через структурную трансформацию, в рамках которой происходит пересборка многих технологических, производственных и логистических цепочек. «На этом фоне цены часто растут повышенными темпами практически вне зависимости от динамики спроса», — пояснил экономист.
Заверский полагает, что дополнительную поддержку жесткой позиции регулятора по ставке будет оказывать и апрельское ослабление рубля. «Высокой ставкой Банк России будет также пытаться хотя бы в некоторой степени сдержать снижение курса», — подчеркнул он.
По мнению экономиста, на этом фоне становится все отчетливее видно, что для борьбы с инфляцией все более актуальными являются меры, направленные на расширение предложения товаров и услуг, а не на ограничение спроса. При этом высокая ключевая ставка здесь может играть и обратную роль по сравнению с изначальным замыслом. Вроде бы она должна сдерживать потребление товаров, услуг и рост цен. В то же время, высокая ставка сдерживает рост инвестиций в производство, замедляет предложение продукции быстрее спроса и поэтому поддерживает рост цен.
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