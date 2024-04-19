Осталась неделя: что будет с ключевой ставкой ЦБ

«Наш базовый прогноз предполагает, что с наибольшей вероятностью снижение ключевой ставки начнется в июле (вероятность этого мы оцениваем в 50% против 25% в июне и в сентябре), со снижением до 12−14% до конца года», — заявила Беленькая. По ее данным, рынок ОФЗ уже закладывает в ожидания снижение ключевой ставки со второго полугодия 2024 года примерно до 13% к концу года. «Для фондового рынка высокая ключевая ставка — не очень хорошо, так как она создает конкурирующие высокодоходные альтернативы с низким уровнем риска, такие как гособлигации, банковские депозиты, фонды денежного рынка. Поэтому при прочих равных условиях чем раньше начнется снижение ключевой ставки, тем лучше для рынка акций», — пояснила экономист.