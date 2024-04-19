Нигерия опустилась на четвертое место в Африке по размеру ВВП

Нигерию, занимавшую в 2023 году вторую позицию в Африке по размеру своего ВВП, сейчас обошли Египет и Алжир, отмечают аналитики фонда.
Ведущей страной Африки по размеру ВВП в 2024 году является ЮАР ($373 млрд). За ней следуют Египет ($348 млрд), Алжир ($267 млрд) и Нигерия ($253 млрд). В прошлом году первое место занимала ЮАР (ВВП почти $400 млрд), Нигерия ($395 млрд), Египет ($358 млрд) и Алжир ($239 млрд).
Экономики Египта и Нигерии несут существенные потери из-за высокой инфляции и обесценивания национальных валют, а Алжир воспользовался высоким спросом в мире на нефть и природный газ.
Между тем, согласно прогнозу МВФ, в 2027 году Египет обойдет ЮАР и займет первую позицию в Африке по размеру ВВП. При этом Нигерия останется на четвертой строчке рейтинга еще в течение длительного времени.