Названы города, где можно купить жилье за полмиллиона рублей

С начала этого года комнаты, предлагаемые к покупке, подорожали в 62 крупных городах и регионах из 70, попавших в исследование портала «Мир квартир».
Наибольший рост цен проявился в Челябинске (на 19,8%), Ульяновске (на 18%), Симферополе (18,7%), Махачкале (16,5%), Кемерове (16,4%).
Подешевели комнаты в Магнитогорске (на 5,9%), Московской области (5,1%), Владивостоке (2,7%), Туле (2,1%). В Ленинградской области, Грозном и Иванове цены снизились в пределах 1%. В Москве стоимость комнат с начала года не поменялась.
В среднем купить такую недвижимость можно за 1,3 млн руб. Самые дорогие комнаты в Москве — чуть более 4 млн руб. В пятерку входят также Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток и Симферополь. Самые дешевые — в Нижнем Тагиле, где приобрести такую недвижимость можно в среднем за 494 тыс. руб. Чуть более полумиллиона нужно заплатить за комнаты в Ульяновске, Магнитогорске и Череповце.
За год (с апреля 2023 года) стоимость комнаты в среднем по России поднялась на 13,4%.
«Рост цен на комнаты связан с общим удорожанием квартир. К этому типу жилья обращаются те, кому не хватает на отдельную квартиру: даже студии на вторичном рынке вдвое-втрое дороже, — объясняет гендиректор портала Павел Луценко. — Вместе с тем, данный формат постепенно уходит в прошлое, о чем свидетельствует охлаждение цен в столичных регионах. Там спрос на комнаты невысок».