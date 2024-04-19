Названы города, где можно купить жилье за полмиллиона рублей

В среднем купить такую недвижимость можно за 1,3 млн руб. Самые дорогие комнаты в Москве — чуть более 4 млн руб. В пятерку входят также Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток и Симферополь. Самые дешевые — в Нижнем Тагиле, где приобрести такую недвижимость можно в среднем за 494 тыс. руб. Чуть более полумиллиона нужно заплатить за комнаты в Ульяновске, Магнитогорске и Череповце.