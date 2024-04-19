МВФ отметил сильный рост российской экономики благодаря высокой активности

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) отмечает довольно сильный рост российской экономики благодаря высокой экономической активности в РФ. Об этом сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге, посвященном экономическому развитию региона.
«Мы прогнозируем рост [экономики] России в этом году. В прошлом году мы также наблюдали довольно сильный рост. Это объяснялось тем, что экономическая активность оставалась высокой, поскольку объемы экспорта нефти сохранялись на фоне высоких цен. Мы увидели восстановление объемов потребления, рынки труда устойчивы, и реальные зарплаты растут», — подчеркнул он.