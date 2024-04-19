МВФ отметил сильный рост российской экономики благодаря высокой активности

«Мы прогнозируем рост [экономики] России в этом году. В прошлом году мы также наблюдали довольно сильный рост. Это объяснялось тем, что экономическая активность оставалась высокой, поскольку объемы экспорта нефти сохранялись на фоне высоких цен. Мы увидели восстановление объемов потребления, рынки труда устойчивы, и реальные зарплаты растут», — подчеркнул он.