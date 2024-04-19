МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать итоговое коммюнике

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Коммюнике по итогам весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), проходящей в американской столице, вновь не удалось принять. Вместо этого документа фонд распространил заявление председателя Международного валютно-финансового комитета (МВФК), министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда бен Абдаллы аль-Джадаана по итогам заседания этого руководящего органа МВФ.
«Члены МВФК обсудили глобальные макроэкономические и финансовые последствия продолжающихся войн и конфликтов, включая войну на Украине, гуманитарный кризис в Газе, а также сбои в судоходстве в Красном море. Признавая, что МВФК не является форумом для решения вопросов геополитики и безопасности и эти вопросы будут обсуждаться на других форумах, члены МВФК признали, что эти ситуации оказывают значительное влияние на мировую экономику. Современная эпоха не должна быть эпохой войн и конфликтов», — отметил он.
С начала проводимой Россией специальной военной операции на Украине МВФ и ВБ не удается принять итоговое коммюнике из-за разногласий по поводу конфликта. Вместо этого выработанного на основе консенсуса документа публикуется заявление председателя МВФК о прошедшем заседании.