МВФ и ВБ пятую сессию подряд не удается согласовать итоговое коммюнике

«Члены МВФК обсудили глобальные макроэкономические и финансовые последствия продолжающихся войн и конфликтов, включая войну на Украине, гуманитарный кризис в Газе, а также сбои в судоходстве в Красном море. Признавая, что МВФК не является форумом для решения вопросов геополитики и безопасности и эти вопросы будут обсуждаться на других форумах, члены МВФК признали, что эти ситуации оказывают значительное влияние на мировую экономику. Современная эпоха не должна быть эпохой войн и конфликтов», — отметил он.