МВД хочет обязать банки предоставлять данные о переводах денег в течение суток

МВД РФ предлагает обязать банки и кредитные организации предоставлять данные о денежных переводах в течение суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
В том числе предоставлять правоохранителям запрашиваемую ими информацию о переводах цифровых денег не позднее трех рабочих дней.
Им могут предоставить право останавливать денежные операции, если есть подозрение о преступлении.
Министерство предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных звонках до решения суда.
Ведомство разработало проект соответствующего федерального закона.