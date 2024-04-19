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МВД хочет обязать банки предоставлять данные о переводах денег в течение суток

Правоохранителям могут предоставить право останавливать денежные операции, в том числе цифровыми деньгами, если есть подозрение на преступление.

Источник: РИА "Новости"

МВД РФ предлагает обязать банки и кредитные организации предоставлять данные о денежных переводах в течение суток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

В том числе предоставлять правоохранителям запрашиваемую ими информацию о переводах цифровых денег не позднее трех рабочих дней.

Им могут предоставить право останавливать денежные операции, если есть подозрение о преступлении.

Министерство предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных звонках до решения суда.

Ведомство разработало проект соответствующего федерального закона.