«Москвич» отрицает обстоятельства банкротства

«АО МАЗ “Москвич” полностью отрицает обстоятельства банкротства, обращает внимание, что опубликованное от лица “Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед” сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ “Москвич” является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ “Москвич” отсутствуют», — говорится в сообщении.
Ранее на Федресурсе было опубликовано намерение «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании завода «Москвич» несостоятельным из-за наличия признаков банкротства.
Сведения о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа согласно закону у «Москвича» отсутствуют. Завод планирует реализовать право на обжалование вынесенных судебных актов в установленном порядке.
«Завод считает действия представителей иностранного контрагента недобросовестными, нацеленными на подрыв деловой репутации и создание ложного представления о несостоятельности АО МАЗ “Москвич”, а не на урегулирование спора», — заявили в пресс-службе «Москвича».