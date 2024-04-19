«Москвич» отрицает обстоятельства банкротства

«АО МАЗ “Москвич” полностью отрицает обстоятельства банкротства, обращает внимание, что опубликованное от лица “Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед” сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ “Москвич” является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода. Обстоятельства банкротства АО МАЗ “Москвич” отсутствуют», — говорится в сообщении.