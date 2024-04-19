Мошенники стали использовать искусственный интеллект для создания профилей жертв

Ранее, 10 апреля, эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал, что «красными флагами», которые указывают на звонок от мошенников, могут быть угрожающий контекст диалога, попытки заставить занервничать или попытка выяснить чувствительные для человека данные. Это касается любой коммуникации, будь то электронная почта, мессенджер или телефонный звонок. Также на общение с аферистом указывают просьбы предоставить фото карты с двух сторон, пароль или пин-код.