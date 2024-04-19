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Кавказский инвестиционный форум перенесли в Грозный

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) — 2024, который был запланирован на 28—30 мая в Минеральных водах, перенесен в Грозный, сообщила пресс-служба Фонда «Росконгресс».

Источник: РИА "Новости"

«КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики — городе Грозном», — говорится в сообщении.

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводятся в релизе, «решение о переносе Кавказского инвестиционного форума связано с графиком деловых и конгрессно-выставочных мероприятий в нашей стране». «Мы ожидаем участие иностранных делегаций и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию», — подчеркнул Новак.

Новак сообщил, что мероприятие впервые пройдет в статусе форума, расширится тематика деловой программы — запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы. Главной темой форума станет «Большой Кавказ — от моря до моря», основную концепцию события предлагается определить как «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие», отмечается в релизе.

«СКФО играет важную международную роль: действует система транспортных логистических коридоров, активно развивается экспорт сельскохозяйственной продукции, растут объемы въездного туризма, увеличивается количество гостиничных комплексов и мест отдыха высокого уровня. Кавказский инвестиционный форум в Грозном и его международный статус позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», — подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

Организатор Кавказского инвестиционного форума — Фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития РФ.