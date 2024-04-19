Кавказский инвестиционный форум перенесли в Грозный

«КИФ-2024 состоится в столице Чеченской Республики — городе Грозном», — говорится в сообщении.
Новак сообщил, что мероприятие впервые пройдет в статусе форума, расширится тематика деловой программы — запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы. Главной темой форума станет «Большой Кавказ — от моря до моря», основную концепцию события предлагается определить как «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие», отмечается в релизе.
«СКФО играет важную международную роль: действует система транспортных логистических коридоров, активно развивается экспорт сельскохозяйственной продукции, растут объемы въездного туризма, увеличивается количество гостиничных комплексов и мест отдыха высокого уровня. Кавказский инвестиционный форум в Грозном и его международный статус позволит продемонстрировать инвестиционные проекты, развивающиеся в регионе, и заинтересовать зарубежных инвесторов», — подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.
В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов СКФО, ЮФО, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.
Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.
Организатор Кавказского инвестиционного форума — Фонд «Росконгресс» при поддержке Минэкономразвития РФ.