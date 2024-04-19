Как могут украсть деньги даже с заблокированной карты

Иногда мошенники могут успеть совершить транзакции или подписаться на регулярные платежи до момента фактической блокировки карты, а результаты станут видны уже после ее приостановки, пояснила эксперт.
«Злоумышленники могут также использовать полученные ранее данные карты и попытаться обмануть владельца карты или сотрудников банка, чтобы разблокировать карту или перевести средства на другой счет», — говорит Мария Яковлева.
По ее словам, существуют технические уязвимости, которые могут позволить мошенникам проводить операции по заблокированной карте. Особенно если блокировка не была корректно настроена во всех системах обработки платежей.
Если преступникам удается получить контроль над учетной записью в банковском приложении или на сайте, они могут попытаться изменить настройки карты, разблокировать ее или добавить ее в другой платежный инструмент, к примеру, в мобильный кошелек.
Иногда мошенники могут использовать физическую карту или ее данные для совершения покупок в офлайн-магазинах, где не требуется моментальная авторизация транзакции.
Чтобы риски свести риски к минимуму и защитить средства, важно немедленно уведомлять банк о потере или краже карты, регулярно проверять выписки по счету и использовать дополнительные средства защиты: SMS-подтверждение операций, двухфакторную аутентификацию и установку лимитов на операции.
«Если вы обнаружили несанкционированные операции следует незамедлительно обращаться в банк для блокировки карты и оспаривания транзакций», — предупредила юрист.
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