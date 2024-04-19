Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

«Постановлением также повышаются ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. В частности, пошлина возрастет с нынешних €0,04 до €0,1 за литр (10 евроцентов). Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%», — отмечается в сообщении.
По данным министерства, эта мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей.
Кроме того, в соответствии с документом повышаются ставки ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров — готовые продукты, содержащие какао, пальто, обои, застежки-молнии, — страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония.