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Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран с €0,04 до €0,1 за литр. Решение утверждено постановлением правительства, говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Источник: Freepik

«Постановлением также повышаются ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. В частности, пошлина возрастет с нынешних €0,04 до €0,1 за литр (10 евроцентов). Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%», — отмечается в сообщении.

По данным министерства, эта мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей.

Кроме того, в соответствии с документом повышаются ставки ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров — готовые продукты, содержащие какао, пальто, обои, застежки-молнии, — страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония.