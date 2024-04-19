Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран

«Постановлением также повышаются ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. В частности, пошлина возрастет с нынешних €0,04 до €0,1 за литр (10 евроцентов). Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%», — отмечается в сообщении.