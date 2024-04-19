Италия стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС

Всего по итогам февраля 2024 года Россия купила у ЕС вина на 58 миллионов евро. Из них 47% пришлись на Италию, 13,3% — на Латвию и 13% — на Литву. А за весь 2023 год объемы винного экспорта в РФ составили 809 миллионов евро. Из них доля в 43% пришлась на Латвию, доля в 24% — на Литву, а доля в 20% — на Италию.