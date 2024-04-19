Италия стала главным экспортером вина в Россию среди стран ЕС

Так, по итогам января этого года Италия поставила в Россию вина на 19,8 миллиона евро, что позволило ей выйти на первое место по объемам экспорта этого напитка из Евросоюза и обогнать Латвию. До этого в последний раз первое место Италия занимала в июле 2014 года, а более-менее стабильное лидерство она потеряла еще в конце 2011 года.
Первым Рим стал и по итогам февраля, поставив Москве вина на рекордные для себя 27,3 миллиона евро. Второе место досталось Латвии, которая поставила России вина на 7,8 миллиона евро, а третье — Литве с объемом поставок в 7,6 миллиона евро. Следом идут Испания (3,1 миллиона евро), Германия (2,9 миллиона евро) и Португалия (1,4 миллиона евро). При этом Россия впервые за почти полтора года (17 месяцев) купила партию вина у Хорватии — на 41 тысячу евро.
Больше всего за год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, продажи вина в Россию нарастили Италия — в 2,52 раза, Португалия — в 2,47 раза, Германия — в 2,3 раза, и Польша — в 2,25 раза (до 6,9 миллиона евро за этот февраль).
Всего по итогам февраля 2024 года Россия купила у ЕС вина на 58 миллионов евро. Из них 47% пришлись на Италию, 13,3% — на Латвию и 13% — на Литву. А за весь 2023 год объемы винного экспорта в РФ составили 809 миллионов евро. Из них доля в 43% пришлась на Латвию, доля в 24% — на Литву, а доля в 20% — на Италию.