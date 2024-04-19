Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,44−1,13%

«Несмотря на приближение выходных и укрепление рубля, во второй половине дня покупки преобладали. Сильную динамику продемонстрировали представители IT и нефтегаза. В частности, на общее движении рынка повлияло ускорение роста в тяжеловесных акциях “Газпрома”», — сказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешний фон был преимущественно негативным — в отрицательной зоне завершили торги основные индексы КНР, не больше оптимизма было и на европейских площадках.
Рынок акций
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+3,75%), расписки «Эталона» (+2,52%), расписки «Озона» (+2,12%), котировки «Аэрофлота» (+2,1%), бумаги «Магнита» (+1,79%), акции «Роснефти» (+1,54%), котировки «Совкомфлота» (+1,5%).
«Акции “Сургутнефтегаза” в конце недели продолжали ралли без конкретных фундаментальных новостей, очевидно, ожидая объявления о дивидендах. Покупки в “Эталоне” и “Озоне” же продолжались как в акциях роста». — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги «Эн+ групп» (-1,53%), котировки ТМК (-1,48%), акции «Сегежи» (-0,75%), бумаги «Газпром нефти» (-0,73%), котировки «Русала» (-0,64%), акции «Русснефти» (-0,63%).
Бумаги «Эн+ групп» и «Русала» в конце недели оставались под давлением западных санкций против российского алюминия. Акции ТМК сегодня падали, несмотря на рекомендацию выплаты дивидендов за 2023 год в размере 9,51 ₽ на бумагу с текущей доходностью 4% — ниже средней по рынку.
Бумаги «Русснефти» продолжали нисходящую коррекцию после ралли ранее в апреле, несмотря на сегодняшние новости о скачке чистой прибыли компании по РСБУ в первом квартале 2024 года в четыре раза, до 12,3 млрд руб.
Прогноз на понедельник
Индекс Мосбиржи остался на уровне двухлетних вершин, что намекает на высокую вероятность движения к уровню 3 500 пунктов на старте будущей недели при условии, что в выходные не реализуется значимого негатива, полагают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 22 апреля — 3 400 — 3 500 пунктов, по паре доллар-рубль — 93−95 ₽
По прогнозу Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в понедельник снова покажет движение в коридоре 3 400 — 3 500 пунктов. Доллар может показать динамику в интервале 92−94 ₽, евро — в коридоре 99−101 ₽, юань — в диапазоне 12,7−13,2 ₽
В понедельник Народный банк Китая проведет заседание по базовой кредитной ставке. В еврозоне будет опубликован апрельский индекс доверия потребителей. На американском рынке квартальные финансовые отчеты представят Verizon, SAP. ТГК-1 опубликует операционные результаты за первый квартал 2024 г., предварительные операционные квартальные показатели в тот же день сообщит «Норникель».