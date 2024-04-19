Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,44−1,13%

Бумаги «Эн+ групп» и «Русала» в конце недели оставались под давлением западных санкций против российского алюминия. Акции ТМК сегодня падали, несмотря на рекомендацию выплаты дивидендов за 2023 год в размере 9,51 ₽ на бумагу с текущей доходностью 4% — ниже средней по рынку.