Гонконгская компания пригрозила подать заявление о банкротстве завода «Москвич»

Согласно данным в картотеке арбитражных дел, гонконгская компания и «Москвич» судились с августа 2023 года и до апреля 2024-го. Повод для тяжбы — задолженность автомобильного завода перед компанией в размере €2,5 млн и €124 тыс. неустойки. Долг образовался по договору, который стороны заключили в 2020 году.