Гонконгская компания пригрозила подать заявление о банкротстве завода «Москвич»

Согласно данным в картотеке арбитражных дел, гонконгская компания и «Москвич» судились с августа 2023 года и до апреля 2024-го. Повод для тяжбы — задолженность автомобильного завода перед компанией в размере €2,5 млн и €124 тыс. неустойки. Долг образовался по договору, который стороны заключили в 2020 году.
В пресс-службе завода «Москвич» заявили, что никаких причин для объявления столичного предприятия банкротом нет.
«Опубликованное от лица “Силвер бейзис (HK) инвестмент девелопмент компани лимитед” сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ “Москвич” является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода», — говорится в заявлении «Москвича» (цитата по ТАСС).
Сейчас завод «Москвич» сотрудничает с китайской компанией JAC Motors, собирая модели «Москвич 3» и «Москвич 3е», которые являются вариациями китайских кроссоверов. В планах завода поиск еще одного китайского партнера из-за недостаточной загрузки производства.
Подробнее об этом — в материале «“Москвич” укрепит связи с Китаем».