Экспорт российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» остался рекордным

По расчетам РБК, «Газпром» с 1 по 16 апреля поставил на европейский рынок по «Турецкому потоку» 543,3 млн куб. м газа. Это меньше на 16,8% уровня поставок первых двух недель марта, но на 3,4% выше уровня аналогичного периода 2023-го. При этом текущий результат первых двух недель апреля стал новым максимумом для аналогичного периода четырех прошлых лет.
Европа официально завершила отопительный период в конце марта, сохранив в поземных хранилищах максимально высокие запасы газа. Заполненность европейских ПХГ по итогам сезона составила 58,32%. С 1 апреля Евросоюз перешел к периоду закачки газа в хранилища.
В настоящее время украинская газотранспортная система и «Турецкий поток» служат единственными маршрутами поставок российского трубопроводного газа европейским потребителям. Первый обеспечивает экспорт в направлении Центральной Европы, второй — Южной и Юго-Восточной. Однако оба работают не на полную мощность. В частности, соглашение «Газпрома» с Украиной предполагает ежесуточный объем поставок с 2021 года на уровне 109,6 млн куб. м, но в мае 2022-го украинская сторона ограничила прием российского газа на одной из точек входа в ГТС. Перенос всех объемов на другую точку (ГИС «Суджа») технологически невозможен, говорил «Газпром». В 2024 году компания в среднем прокачивает по этому маршруту 39,2 млн куб. м в сутки. В то же время проектная мощность «Турецкого потока» позволяет поставлять 43,2 млн куб. м в сутки в Европу, а в среднем в этом году показатель составляет 37,9 млн куб. м.
Что влияет на поставки по «Турецкому потоку»
Весь прирост российских поставок с 1 по 16 апреля обеспечили Венгрия (на 59,2% год к году) и Греция (в 3,6 раза), но этот эффект обеспечен низкой базой, объясняет Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ). При этом Румыния, Болгария (предположительный серый импорт), Сербия и Северная Македония импорт, напротив, резко снизили, добавляет эксперт.
«Греция больше года, с мая 2022 по июнь 2023 года, сводила трубопроводный импорт из России к возможному минимуму, прерывая его иногда на целые недели. В мае 2023 года поставки были равны нулю — соответственно, формально во втором квартале 2024 года можно ожидать феноменального роста. Хотя начиная с июля 2023 года среднемесячные поставки в Грецию более-менее устойчивы. Причина возвращения в Греции интереса к российскому газу, вероятно, связана с его ценовой конкурентоспособностью по сравнению с СПГ: в 2023 году поставки СПГ в Грецию упали на 24%, в первом квартале 2024 года — еще на 17%. Здесь явно виден эффект замещения», — говорит Белогорьев.
В случае Венгрии в августе—сентябре 2023 года произошло заметное увеличение поставок российского газа через Сербию одновременно с резким снижением перетоков газа из Австрии, продолжает эксперт. «Предположу, что “Газпром” перенаправил на “Балканский поток” поставки российского газа, которые в 2022—2023 годах все еще шли в Венгрию через австрийский Баумгартен», — объясняет он.
Однако по сравнению с мартом 2024 года среднемесячные поставки в Венгрию снизились на 9,1%, а в Грецию — на 7,8%, оценивает Белогорьев. «Поэтому говорить о том, что в апреле мы наблюдаем какую-то новую тенденцию, я бы не стал», — подытоживает эксперт.
Какие перспективы у экспорта
Несмотря на рост поставок трубопроводного газа из России, Европейский союз снизил импорт природного газа с начала 2024 года на 4,4% относительно аналогичных показателей прошлого года, отмечает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. «Однако в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в текущем году в регионе ожидается некоторый рост спроса на газ. Поэтому можно допустить, что поставки российского трубопроводного газа продолжат свой рост», — отмечает она.
Белогорьев добавляет, что «по итогам первых трех с половиной месяцев мы видим обнадеживающий прирост поставок и через Турцию, и через Украину». Так, общий среднесуточный экспорт российского газа в Евросоюз и страны бывшей Югославии превысили 74 млн куб. м по сравнению с 65,7 млн куб. м в среднем за 2023 год. Однако впереди сезонное летнее снижение, а на годовые показатели также будут сильно влиять погодные условия в четвертом квартале, напоминает он.
Однако, по его мнению, пока стоит ориентироваться на сохранение общих поставок российского трубопроводного газа на прошлогоднем уровне — около 24 млрд куб. м. «При этом турецкий транзит может увеличиться до 13−13,5 млрд куб. м по сравнению с 12,2 млрд куб. м в 2023 году», — заключает Белогорьев.
Несмотря на рост общих поставок «Газпрома» в ЕС в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, текущая ценовая конъюнктура указывает на снижение доходов компании от европейского экспорта, указывает Белова. «При наблюдаемой в 2024 году динамике цен на газ на TTF выручка “Газпрома” может составлять порядка $2,6 млрд, что, однако, ниже показателя аналогичного периода 2023 года в те же 1,4 раза», — заключает она.
По мнению Беловой, негативное влияние на российские поставки в этом году может оказать как физическое воздействие на газопроводную инфраструктуру, особенно украинскую ГТС, так и политические решения со стороны Евросоюза.