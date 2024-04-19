Экспорт российского газа в ЕС по «Турецкому потоку» остался рекордным

В настоящее время украинская газотранспортная система и «Турецкий поток» служат единственными маршрутами поставок российского трубопроводного газа европейским потребителям. Первый обеспечивает экспорт в направлении Центральной Европы, второй — Южной и Юго-Восточной. Однако оба работают не на полную мощность. В частности, соглашение «Газпрома» с Украиной предполагает ежесуточный объем поставок с 2021 года на уровне 109,6 млн куб. м, но в мае 2022-го украинская сторона ограничила прием российского газа на одной из точек входа в ГТС. Перенос всех объемов на другую точку (ГИС «Суджа») технологически невозможен, говорил «Газпром». В 2024 году компания в среднем прокачивает по этому маршруту 39,2 млн куб. м в сутки. В то же время проектная мощность «Турецкого потока» позволяет поставлять 43,2 млн куб. м в сутки в Европу, а в среднем в этом году показатель составляет 37,9 млн куб. м.