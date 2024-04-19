Эксперт считает, что продажи новых авто в России вырастут на 20%

По ее словам, в 2023 году рынок уже начал стабилизироваться, поскольку покупатели менее скептично стали относиться к китайским автомобилям, появились первые положительные отзывы, и люди начали к ним привыкать. Китайские автомобили уже начали появляться и на вторичном рынке. Показатель в 1,5 млн машин в год — это возврат в точку нормы к послековидным показателям. В 2023 году было продано чуть больше 1 млн автомобилей. При этом российские автомобили занимают порядка 30%, а новые китайские уже около 60%. Незначительная доля автомобилей, которая не превышает 10%, идет по параллельному импорту.