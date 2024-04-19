Эксперт считает, что продажи новых авто в России вырастут на 20%

«Продажи к 2025 году составят порядка 1,4−1,5 млн новых машин, потому что кажется, что основные потрясения рынок уже пережил. Все, кто сомневался, сейчас уже в целом понимают расстановку сил на рынке. Кто хочет, поменяет машину, кто не хочет — не поменяет. Таким образом прирост составит порядка 20% по сравнению с последними показателями», — сказала она.
Зарецкая добавила, что если экономика продолжит расти, а ключевая ставка будет снижаться, наступит момент реализации отложенного потребительского спроса, китайские и российские автопроизводители приблизятся к реализации своих планов. В этом случае в 2025 году будет продано более 1,7 млн единиц авто. Что касается автомобилей с пробегом, здесь, скорее всего, показатели останутся на текущем уровне, либо могут незначительно снизиться из-за роста продаж новых автомобилей, и показатели будут достигать 5,6 млн единиц. На данный момент покупатели, при альтернативе трехлетний «немец» или новый «китаец» потребители выбирают новый китайский автомобиль.
«В России закончилась турбулентность, мы входим в состояние более спокойного прогнозируемого рынка. Самым тяжелым был, наверное, 2022 год, поскольку тогда резко ушли все европейские и привычные бренды и им на смену пришли китайские. Люди просто боялись покупать новые автомобили, там был сильный провал и продажи не превышали 1 млн автомобилей», — отметила Зарецкая.
По ее словам, в 2023 году рынок уже начал стабилизироваться, поскольку покупатели менее скептично стали относиться к китайским автомобилям, появились первые положительные отзывы, и люди начали к ним привыкать. Китайские автомобили уже начали появляться и на вторичном рынке. Показатель в 1,5 млн машин в год — это возврат в точку нормы к послековидным показателям. В 2023 году было продано чуть больше 1 млн автомобилей. При этом российские автомобили занимают порядка 30%, а новые китайские уже около 60%. Незначительная доля автомобилей, которая не превышает 10%, идет по параллельному импорту.