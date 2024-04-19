Диапазон цены размещения МТС-банка на IPO определен в 2350—2500 рублей за бумагу

МТС-банк на прошлой неделе официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. В середине марта совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7,2 млн штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего. Сама МТС тогда же сообщила, что ее совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли компании в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме. При этом совет директоров поручил менеджменту МТС «продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия МТС в уставном капитале МТС-банка».