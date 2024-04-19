Диапазон цены размещения МТС-банка на IPO определен в 2350—2500 рублей за бумагу

Индикативный ценовой диапазон в рамках IPO МТС-банка установлен на уровне от 2350 рублей до 2500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO, говорится в сообщении банка.
Базовый размер размещения составляет 10 млрд рублей. Размещение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). В рамках IPO мажоритарный акционер банка — компания «МТС» — не планирует продавать принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.
Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса компании. «IPO для банка — следующий этап в его развитии, который расширит наши возможности по созданию клиентской ценности и масштабированию бизнеса», — говорит председатель правления МТС-банка Илья Филатов.
Цена размещения будет установлена советом директоров банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется 19 апреля 2024 года и завершится 25 апреля 2024 года включительно. «Банк будет стремиться к сбалансированной и прозрачной аллокации акций между институциональными и розничными инвесторами», — обещает банк. Для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок от физических лиц будет происходить по паспортным данным.
Ожидается, что торги акциями МТС-банка начнутся 26 апреля 2024 года под тикером MBNK. Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового размера размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).
МТС-банк на прошлой неделе официально объявил о планах провести IPO на Московской бирже. В середине марта совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7,2 млн штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего. Сама МТС тогда же сообщила, что ее совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли компании в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме. При этом совет директоров поручил менеджменту МТС «продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия МТС в уставном капитале МТС-банка».