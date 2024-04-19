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Что входит в компенсацию за коммунальные услуги?

Согласно Жилищного кодекса РФ, отдельным категориям граждан могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (статья 160 ЖК РФ), рассказала aif.ru профессор кафедры общественных финансов Финансового факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Юлия Тюрина. Порядок и условия получения компенсации могут быть установлены на федеральном, региональном и местном уровнях за счет средств соответствующих бюджетов.

Источник: РИА "Новости"

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ — это возмещение отдельным категориям граждан тех расходов, которые связаны с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг. Правительством РФ с 1 июля 2023 г. установлен единый стандарт предоставления такой компенсации. Механизм предоставления данной меры социальной поддержки граждан имеет ряд нюансов:

  • её могут получить собственники недвижимости, лица, временно использующие жилые квартиры соответствующих жилфондов, наниматели, заключившие соглашение найма жилья, члены жилищных кооперативов;
  • затраты лица на оплату жилья и коммунальных услуг должны быть более 22% от общего дохода всей семьи;
  • гражданин России должен быть прописан на жилплощади, расходы по которой подлежат компенсации;
  • лицо не должно иметь долгов по оплате за жилье и коммунальные услуги.

К расходам, по которым можно получить компенсацию, могут быть отнесены затраты, связанные с социальным наймом и содержанием, капремонтом, электро-, газо-, тепло-, водоснабжением, вывозом ТБО, управлением дома. Необходимо учитывать региональные и местные нормы, которыми могут быть установлены и другие виды затрат.