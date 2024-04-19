Что входит в компенсацию за коммунальные услуги?

К расходам, по которым можно получить компенсацию, могут быть отнесены затраты, связанные с социальным наймом и содержанием, капремонтом, электро-, газо-, тепло-, водоснабжением, вывозом ТБО, управлением дома. Необходимо учитывать региональные и местные нормы, которыми могут быть установлены и другие виды затрат.