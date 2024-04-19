Что входит в компенсацию за коммунальные услуги?

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ — это возмещение отдельным категориям граждан тех расходов, которые связаны с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг. Правительством РФ с 1 июля 2023 г. установлен единый стандарт предоставления такой компенсации. Механизм предоставления данной меры социальной поддержки граждан имеет ряд нюансов:
- её могут получить собственники недвижимости, лица, временно использующие жилые квартиры соответствующих жилфондов, наниматели, заключившие соглашение найма жилья, члены жилищных кооперативов;
- затраты лица на оплату жилья и коммунальных услуг должны быть более 22% от общего дохода всей семьи;
- гражданин России должен быть прописан на жилплощади, расходы по которой подлежат компенсации;
- лицо не должно иметь долгов по оплате за жилье и коммунальные услуги.
К расходам, по которым можно получить компенсацию, могут быть отнесены затраты, связанные с социальным наймом и содержанием, капремонтом, электро-, газо-, тепло-, водоснабжением, вывозом ТБО, управлением дома. Необходимо учитывать региональные и местные нормы, которыми могут быть установлены и другие виды затрат.