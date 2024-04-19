Белоруссия отменила запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin

Минздрав Белоруссии с 19 апреля отменил запрет на ввоз в республику продукции российской компании «Орими», которая выпускает чаи под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Жемчужина Нила», «Гита», «Шах», «Принцесс Канди», а также кофе Jardin и «Жокей». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.