Белоруссия отменила запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin

«Данное решение принято на основании представленных обществом доказательств, удостоверяющих перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенности системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции», — говорится в сообщении.
В «Орими» сочли ограничения чрезмерными. Там отметили, что нарушения не являются систематическими, и связали их с возможным несоблюдением условий транспортировки или хранения розничными продавцами.
В Роспотребнадзоре заявили, что нарушений микробиологических требований в продукции этой компании в этом году выявлено не было.