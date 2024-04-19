Банки в марте заработали 270 млрд рублей

Российские банки в марте получили 270 млрд рублей чистой прибыли, следует из данных Банка России. Это меньше результата марта 2023 года (390 млрд рублей) и сопоставимо с итогом февраля 2024 года (275 млрд рублей). При этом доходность на капитал продолжает снижаться — в марте примерно до 22% по сравнению с 30% в январе 2024 года и 23% в феврале 2024 года, пишет регулятор в обзоре банковского сектора. Рентабельность первого квартала составила 25% против 29% в 2023 году.
Снижение прибыли регулятор называет «техническим»: банкам в марте пришлось реклассифицировать часть ценных бумаг в категорию «удерживаемых до погашения из оцениваемых по справедливой стоимости». По этим бумагам накопилась отрицательная переоценка в 50 млрд рублей, которая была восстановлена, а вместо этого сформированы резервы на ту же сумму в составе основной прибыли.
Количество прибыльных банков за месяц выросло с 248 до 255, что составляет 80% от их общего числа (в феврале — 77%). Всего за первый квартал прибыль банков достигла 899 млрд рублей. Это чуть лучше результатов января-марта 2023 года, однако с тех пор банковский сектор сильно вырос, пишет ЦБ, то есть доходность бизнеса снижается, хотя и остается высокой.
ЦБ пока не давал уточненного прогноза по прибыли на 2024 год, последний таргет — 2,3−2,8 трлн рублей.
Депозиты растут медленнее, чем в феврале
Средства физлиц на вкладах в марте выросли на 900 млрд рублей, на 1,9% после роста на 2,5% в феврале, за счет увеличения доходов граждан и высоких депозитных ставок. Притом выросли только рублевые остатки — на 893 млрд рублей или на 2,1%, депозиты в валюте остались практически на том же уровне, снизившись на 2 млрд в рублёвом эквиваленте.
Благодаря сохранению выгодных ставок по вкладам (14,7−14,8% в марте), увеличение средств в рублях происходило преимущественно на срочных депозитах — на 710 млрд рублей (2,5%), в том числе, оценочно 200 млрд рублей приходится на начисленные проценты. На текущих счетах рост был сдержанным и составил 184 млрд рублей (1,3%), из-за перетока части средств на вклады, а также из-за расходов в праздничные дни.
Однако, за март произошло довольно значительное снижение объема корпоративных средств на 883 млрд рублей или на 1,6%, причиной послужило перечисление налогов в бюджет, в том числе налогов на прибыль и на дополнительный доход нефтегазовых компаний — порядка 600 млрд рублей за 2023 год, а также НДС за четвёртый квартал прошлого года. Снижались и рублевые и валютные остатки на 790 млрд (1,8%) и 92 млрд (0,8%) в рублевом эквиваленте соответственно.
Объем госсредств в банках увеличился на 1,4 трлн рублей, в основном — на 1,1 трлн рублей — за счет размещений от федерального казначейства из налоговых поступлений. При этом репо с казначейством на 0,9 трлн рублей были замещены беззалоговыми депозитами (+1,9 трлн рублей), что высвободило банкам значительный объем ликвидных бумаг.
Кредитная оттепель
В марте рост корпоративного кредитования ускорился до «значительных» 1,8% после сдержанных темпов февраля (0,6%) и января (-0,1%). Таким образом темп его роста превзошел март 2023 года: тогда он составлял 1,5%.
Почти весь рост пришелся на рублевые кредиты (около 1,3 трлн рублей или 2%), выданные преимущественно транспортным и нефтегазовым компаниям. Центробанк предполагает, что такой рост может объясняться крупными налогами: налогом на прибыль за 2023 год, налог на дополнительный доход от добычи (НДД) нефтегазовых компаний за 2023 год, и налог на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал прошлого года.
При этом валютное кредитование выросло слабо (65 млрд в рублевом эквиваленте или 0,5%) после существенного роста в феврале на 2,3%. Тогда увеличение объемов ссуд в валюте составило около половины всего роста корпоративного кредитования. При этом доля валютных кредитов в общем объеме практически не изменилась и составила 16,5%.
Потребительское кредитование ускорилось вдвое. По предварительным данным ЦБ, на фоне повышения потребительской активности рост потребкредитования ускорился до 2%. В феврале и январе показатель находился на уровне 0,9%. Это выше прогноза Банка России с ростом за год в диапазоне 3−8%. Центробанк отмечает, что сохраняющаяся высокая потребительская активность может говорить об уверенности россиян в будущих доходах, учитывая ситуацию на рынке труда. В феврале доля проблемных кредитов оставалась на уровне 4,3% и составляла 1,5 трлн.
Ипотека перестала охлаждаться. За март 2024 года выдачи ипотечных кредитов выросли на 34%, до 447 млрд рублей, когда в феврале этот показатель составлял 333 млрд рублей. Регулятор объясняет такой рост увеличением выдач ипотеки с господдержкой на 50%, на которую также влияют высокие ставки на рынке.
«После ужесточения в конце 2023 года условий массовой “Льготной ипотеки” самой популярной программой остается “Семейная ипотека”», — говорится в материале ЦБ. Там же говорится, что выдачи по этой программе в прошлом месяце увеличились на 50%, до 169 млрд рублей. Объем выдач по «льготной ипотеке» вырос на 37%, до 95 млрд рублей. Также активно выдавалась «ИТ-ипотека», значение объема выдач которой выросло в два раза с 24 млрд рублей в феврале до 46 млрд рублей. «Вероятно заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не исчерпан», — полагает ЦБ. При этом рыночная ипотека выросла незначительно — всего на 5%.