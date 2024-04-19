Банки в марте заработали 270 млрд рублей

«После ужесточения в конце 2023 года условий массовой “Льготной ипотеки” самой популярной программой остается “Семейная ипотека”», — говорится в материале ЦБ. Там же говорится, что выдачи по этой программе в прошлом месяце увеличились на 50%, до 169 млрд рублей. Объем выдач по «льготной ипотеке» вырос на 37%, до 95 млрд рублей. Также активно выдавалась «ИТ-ипотека», значение объема выдач которой выросло в два раза с 24 млрд рублей в феврале до 46 млрд рублей. «Вероятно заемщики стремились успеть взять кредит, пока лимит по программе не исчерпан», — полагает ЦБ. При этом рыночная ипотека выросла незначительно — всего на 5%.