Золото может подорожать до рекордных значений

Однако линия тренда остается четкой, с 700 ₽ за грамм в начале 2008 года до 4700 ₽ за грамм на сегодня (такой должна была бы быть цена золота на сегодня по тренду). Фактическая на сегодня цена золота — 7200 ₽ за грамм, и это не предел, возможен и дальнейший рост. Но затем неизбежна коррекция к тренду, только тренд будет уже выше (среднегодовой рост — 250 ₽ за грамм).