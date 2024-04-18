Золото может подорожать до рекордных значений

«Золото вполне может достичь 3 тыс. долларов за унцию в течение 0,5−1,5 лет. Такой рост вызывает множество факторов — как экономических, так и политических», — отметил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
По его мнению, к первым стоит отнести негативные тенденции в финансовой системе США. Это колоссальный рост государственного долга и возможные в связи с этим изменения в монетарной политике ФРС. Вероятное ослабление доллара стимулирует инвесторов вкладываться в реальные активы — отсюда рост стоимости нефти, какао, многих других товарных позиций, включая и само золото.
Второй фактор — напряженность на Ближнем Востоке, после которой и наблюдался самый резкий рост по золоту за последнее время.
«Какое из событий станет триггером — вопрос открытый, но однозначно понятно одно: в период дестабилизации золото являлось и будет являться стабилизирующим активом», — констатировал эксперт.
Консенсус-прогноз показывает, что повышение цены может случиться на горизонте от 0,5 до 1,5 года, а ускорение роста может быть простимулировано упомянутыми выше событиями, считает он. Цены на золото могут быть волатильными даже во время периодов роста из-за влияния разного рода событий на финансовых рынках, к которым стоит отнести: изменения в процентных ставках, курсе валют или экономических данных, как это было после публикации данных о потребительской инфляции в США.
«В нынешних условиях любой прогноз по потолку цен на золота — это коммерческая авантюра. Сегодня геополитическая ситуация, связанная как с ситуацией в Украине, так и на Ближнем Востоке, не позволяет прогнозировать потолки», — полагает и.о. генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков. Прогноз в 3 тыс. долларов за тройскую унцию вполне может оправдаться, считает эксперт Консультационного центра «Драгметалконсалт» Владимир Порошин.
"Если рассматривать график цены золота в долларах за тройскую унцию, трудно уловить основные тренды, график больше отражает реакции рынка на те или иные мировые события.
Если же рассматривать график цены золота в руб. за грамм, картина совершенно другая", — пояснил он.
По его словам, четко выделяется линия тренда с 2008 года. И на этот тренд накладываются отклонения как реакции на глобальные события: начало СВО, обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Золото может взлететь до отметки в три тысячи долларов за тройскую унцию.
Однако линия тренда остается четкой, с 700 ₽ за грамм в начале 2008 года до 4700 ₽ за грамм на сегодня (такой должна была бы быть цена золота на сегодня по тренду). Фактическая на сегодня цена золота — 7200 ₽ за грамм, и это не предел, возможен и дальнейший рост. Но затем неизбежна коррекция к тренду, только тренд будет уже выше (среднегодовой рост — 250 ₽ за грамм).
«Переведите “рубли за грамм” в “доллары за тройскую унцию”, добавьте тенденцию к ослаблению гегемонии доллара, перетекание активов из доллара в золото и получите прогноз мировых цен на золото», — заключил эксперт.
Влияние роста цен на золото на стоимость ювелирных изделий обычно проявляется с задержкой, так как ювелиры могут иметь запасы золота, купленного ранее по более низким ценам, объяснил Гордиенко. Однако с течением времени, если цены останутся высокими, это может привести и к увеличению розничных цен на золотые изделия.