Все зависит от Ирана: цены на СПГ могут взлететь в десять раз

Самым худшим сценарием развития ситуации может стать закрытие Ираном Ормузского пролива, являющегося ключевым каналом, через который проходит примерно 20% всех танкеров СПГ в мире. В случае реализации данного сценария, цены на СПГ могут превысить 100 долларов за миллион BTU и достичь нового исторического максимумов, считают в норвежской Rystad Energy.