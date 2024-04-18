Все зависит от Ирана: цены на СПГ могут взлететь в десять раз

Спотовая цена СПГ в Северной Азии поднялась выше 11 долларов за миллион британских термических единиц (BTU). Трейдеры отмечают, что с конца февраля рост составил около 40%. Данная тенденция идет вслед повышением цен в Европе, конкурирующей за СПГ азиатским регионом. Росту стоимости СПГ способствует уход трейдеров из коротких позиций на фоне рисков дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
Самым худшим сценарием развития ситуации может стать закрытие Ираном Ормузского пролива, являющегося ключевым каналом, через который проходит примерно 20% всех танкеров СПГ в мире. В случае реализации данного сценария, цены на СПГ могут превысить 100 долларов за миллион BTU и достичь нового исторического максимумов, считают в норвежской Rystad Energy.
Аналитик Rystad Energy Лу Минг Панг полагает, что рынок пока не оценил риск эскалации ближневосточного конфликта и думает о возможном влиянии ситуации на торговые потоки в центры спроса СПГ в Европе и Азии.
Еще одним фактором, способствующим росту цен, является сокращение на четверть в течение последней недели потока на экспортные мощности СПГ в США, в том числе из-за технического обслуживания. Опасения вызывает риск уменьшения поставок в Азию. При этом Япония стремится импортировать больше газа.
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