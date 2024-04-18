В МВФ рассказали, кому выгоден рост цен на энергоносители

До этого в докладе МВФ сообщалось, что общая инфляция в мире в ближайшее время будет снижаться медленнее, чем ожидалось. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2024 года показатель снизится до 5,9% с 6,8% в прошлом году, а к концу 2025-го замедлится до 4,5%. В январском обновлении к докладу МВФ приводились оценки, согласно которым мировая инфляция должна была сократиться до 5,8% и до 4,4% в ближайшие два года соответственно.