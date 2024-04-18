В Госдуме разъяснили, кто имеет право на субсидию при оплате коммунальных услуг

Собственникам и нанимателям жилья, чьи затраты на коммунальные услуги превышают установленный норматив, предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. На федеральном уровне этот норматив составляет 22%, однако в различных регионах он может быть ниже, пояснил депутат. Сумма компенсации, по его словам, может достигать 100% от общей суммы в квитанции.