В Госдуме разъяснили, кто имеет право на субсидию при оплате коммунальных услуг

Собственникам и нанимателям жилья, чьи затраты на коммунальные услуги превышают установленный норматив, предоставляется субсидия на оплату услуг ЖКХ. На федеральном уровне этот норматив составляет 22%, однако в различных регионах он может быть ниже, пояснил депутат. Сумма компенсации, по его словам, может достигать 100% от общей суммы в квитанции.
«Существует два способа получения субсидий на оплату ЖКУ: по льготной категории и по доходам», — отметил Чаплин.
Он назвал льготные категории, имеющие право на скидку 50%:
люди с инвалидностью, семьи с детьми-инвалидами, участники ВОВ, ветераны боевых действий, военные пенсионеры, военнослужащие и их семьи, многодетные семьи.
«В регионах могут быть включены и другие категории льготников, например, почетные доноры», — добавил парламентарий.
Второй вариант получения субсидии, по его словам, зависит от доходов семьи. «Получить ее могут все, но важно соответствовать некоторым критериями: заключить с государством договор социального найма, либо снимать жилье у других людей, либо состоять в жилищных кооперативах, либо владеть жилым помещением, — разъяснил депутат. — Компенсацию назначают, если значительная часть доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг».
Для оценки доходов учитывается период в 6 месяцев до месяца, предшествующего обращению. В случае наличия судебного решения о взыскании задолженности за ЖКХ выплата субсидии приостанавливается до полного ее погашения.
«Подать заявление и получить льготу можно через “Госуслуги” или МФЦ. Эта льгота поможет россиянам сэкономить несколько тысяч рублей», — резюмировал депутат.