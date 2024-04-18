«Ъ» узнал причину отказа страховщиков в выплате за разрушение Nord Stream

В документе сказано, что под страховое покрытие не попадают повреждения, «прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или вследствие» войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам. Ответчик также утверждает, что ущерб от взрыва в той или иной степени связан с конфликтом России и Украины.