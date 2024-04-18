Третьим будешь: в РСА предлагают новый вариант возмещения по ОСАГО

Россиянам могут предложить самостоятельно искать сервис, который займется страховым ремонтом автомобиля после ДТП. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) таким образом предполагают оживить практику выплат в натуральной форме. Кто в этом случае будет нести ответственность за качество ремонта и его сроки, выясняли «Известия».
Вышли на новый уровень ремонта
Российский союз автостраховщиков предлагает ввести трехуровневую систему компенсации по ОСАГО. Об этом заявил президент РСА Евгений Уфимцев в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного проблемам и перспективам обязательного страхования.
— Сейчас конструкция двухуровневая. В соответствии с законом об ОСАГО, есть возможность для страховой компании направить транспортное средство для ремонта на станцию, с которой у страховщика заключен договор. В случае отсутствия такой станции выплатить возмещение деньгами, — напомнил Евгений Уфимцев. Он отметил, что страховщик ограничен законодательными сроками, возможностями сервиса обеспечить запчасти для конкретного ремонта и другими факторами.
Предложения РСА могут позволить выйти из ситуации, когда у страховой компании нет отвечающей требованиям СТО или все станции отказываются заключать договор. В этом случае потерпевший сможет предложить свой сервис, который, в соответствии с единой методикой восстановительного ремонта и ценовыми справочниками к ней, будет готов отремонтировать машину. Страховщик оплатит ремонт без учета износа деталей и запчастей.
— В данной схеме СТО должна подтвердить согласие на ремонт в рамках Единой методики (по справочникам РСА), а страховая компания гарантирует оплату счета техцентру в размере, определенном по Единой методике, — рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА. Там пояснили, что пока трехуровневая система компенсации находится на стадии идеи.
Ремонт в приоритете
Вступивший в апреле 2017 года федеральный закон установил приоритет натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой. Кроме того, он установил требования к станциям технического обслуживания (СТО), где можно было ремонтировать транспортные средства по договору со страховщиком.
Согласно закону, восстановление автомобиля можно выполнять на СТО, которые включены в реестр страховщика. Станция техобслуживания должна находиться не дальше 50 км от места происшествия или от места жительства потерпевшего. Исключение — случай, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку автомобиля до места ремонта.
Этот же закон запретил использование бывших в употреблении или восстановленных деталей. Таким образом, при «натуральном» возмещении по ОСАГО, в отличие от денежного, выплату рассчитывают без учета износа автомобиля и деталей.
Закон должен был защитить российских страховщиков от действий «недобросовестных автоюристов». Однако жесткие сроки ремонта и увеличение сроков поставок запчастей из-за введенных в 2022 году антироссийских санкций вынудили страховые компании отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных. По статистике РСА, за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%.
Предъявлять претензии будет бессмысленно
Евгений Уфимцев выразил надежду, что возможность проведения работ по страховке в «своем» СТО позволит увеличить объемы ремонта по ОСАГО.
В нынешних условиях идея РСА имеет право на существование, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. В то же время, по его словам, предложение РСА больше напоминает «игру в наперстки».
— По большому счету, разницы между предложенной схемой и выплатой компенсации потерпевшему деньгами нет. За исключением того, что ремонт машины оплатит не сам водитель, получивший страховку, а эту сумму техцентру переведет страховщик, — рассказал Ян Хайцеэр.
Принципиальное отличие от направления на ремонт, которое выдает страховщик, в том, что, по новой схеме, страховая компания не несет ответственности ни за качество ремонта, ни за его сроки, заявил вице-президент НАС.
С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он также считает, что при схеме возмещения вреда от ДТП, которую предлагает РСА, в случае каких-то вопросов или споров предъявлять претензии страховой компании будет бессмысленно, поскольку владелец разбитой машины сам договаривался с автосервисом о ее ремонте. При этом юрист называет предложенную схему вполне жизнеспособной.
— Ее принципиальное отличие от варианта, при котором страховщик выдает направление на ремонт, состоит в том, что у автомобилиста появляется возможность выбора. Он сможет починить машину в техцентре, которому доверяет, возможно, у него там работают друзья или знакомые. В случае ремонта по направлению страховой компании у него такой возможности нет, — заявил «Известиям» Сергей Радько.
Вместе с тем он отмечает, что для реализации инициативы РСА придется вносить серьезные изменения в законодательство. В первую очередь, уточнять сроки такого ремонта, а также решать вопросы с доставкой разбитого автомобиля в техцентр.
— По действующим правилам, автосервис, в который страховщик выдает направления на ремонт, должен находиться не дальше 50 км от места жительства потерпевшего или места ДТП. В противном случае, как показывает практика, страховая компания предпочитает не связываться с ремонтом машины и выплачивает компенсацию деньгами. Если выбор техцентра будет предоставлен автовладельцу, то возникает вопрос: кто будет платить за перевозку машины, которая не может ехать своим ходом, если найденный им автосервис находится дальше тех самых 50 км. Этот вопрос также необходимо будет четко прописать в законодательстве, — заявил юрист.
Негативно влияет на конкуренцию
Страховые компании и СТО выстроили хорошие взаимоотношения, заявил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.
— Несмотря на возможные разночтения в применении методики, пара «страховая — автосервис» сработалась для сохранения баланса интересов при расчете ремонта, — рассказал он.
Он отметил, что страховые компании и автосервисы договариваются по тем или иным тонким моментам при работе. Благодаря этим договоренностям удается и правильно подсчитать объем работ, и договориться о выплатах, и отдать клиенту машину в том состоянии, в котором она была до ДТП.
Илья Плисов также отметил, что, несмотря на позитивные тенденции во взаимодействии страховых и СТО, есть сложности при согласовании со страховой компанией самостоятельного выбора клиентом сервиса, который будет восстанавливать автомобиль. Это негативно влияет на конкуренцию.
— Формально нет никаких запретов на то, чтобы клиент пришел и сказал: у меня есть свой доверенный кузовной мастер, отправьте меня к нему. Но в этом есть серьезная проблема, — отметил Илья Плисов. — Зачастую, если клиент не настойчив, не знает законов и не воспользовался услугами юристов, то, вероятнее всего, страховая ему откажет по формальным признакам. Как решить эту проблему — законодательно или смотреть на правоприменение, — сказать сложно.