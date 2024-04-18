Третьим будешь: в РСА предлагают новый вариант возмещения по ОСАГО

— По действующим правилам, автосервис, в который страховщик выдает направления на ремонт, должен находиться не дальше 50 км от места жительства потерпевшего или места ДТП. В противном случае, как показывает практика, страховая компания предпочитает не связываться с ремонтом машины и выплачивает компенсацию деньгами. Если выбор техцентра будет предоставлен автовладельцу, то возникает вопрос: кто будет платить за перевозку машины, которая не может ехать своим ходом, если найденный им автосервис находится дальше тех самых 50 км. Этот вопрос также необходимо будет четко прописать в законодательстве, — заявил юрист.