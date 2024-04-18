Строительство жилья стало меньше зависеть от льготной ипотеки

«За последние три года серьезно поменялся сам подход к строительству жилья — он стал более комплексным, — поясняет эксперт. — Государство активно инвестирует в создание различной инфраструктуры: социальной, дорожной, коммунальной. Вслед за ней формируются новые участки для экономического освоения, в том числе в части строительства жилья. Запуски проектов комплексного развития территорий, поддержка за счет инфраструктурного меню, различные аукционы на готовые участки от ДОМ.РФ и многое другое… И за такие участки сейчас довольно высокая конкуренция. В такой логике застройщики исходят из предпосылки “если я не начну реализацию проекта на участке с обновленной инфраструктурой, то за меня это сделает конкурент”. Это подстегивает запускать новые проекты. Самый яркий пример — автомагистраль М-12 “Восток”, вдоль которой начал расти объем строящегося жилья. К примеру, во Владимирской области практически сразу после запуска трассы объемы стройки повысились на треть».