Сладкоежки готовят кошельки: сколько будет стоить шоколад теперь

Стоимость какао-бобов растёт высокими темпами с конца 2022 года. Причины:
— нестабильная политическая ситуация в Африке,
— неурожаи какао в странах — крупнейших экспортерах, таких как Гана и Кот-д’Ивуар,
— усложнение логистики.
«Это уже сегодня сказывается на стоимости привычных для нас сладостей. Цены на шоколадные конфеты выросли более чем на 20%. Причем, стоит ожидать продолжения этой тенденции», — предупреждает экономист.
Сегодня в России применение ГОСТов при производстве является добровольным. Однако производитель имеет право маркировать свою продукцию знаком ГОСТ только при условии выполнения требований.
Для соответствия требованиям ГОСТ производители сладостей обязаны следить, чтобы в составе молочного шоколада должно быть не менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов, для горького шоколада — не менее 55% какао-продуктов, для темного — не менее 40%. В состав белого шоколада должно входить не менее 20% какао-масла.
«То есть, если убрать из расчетов рост уровня заработных плат, стоимости топлива, то только из-за увеличения стоимости какао-продуктов за полтора года в 2,5 раза горький шоколад должен подорожать на 82%, а самый низкосодержащий какао-продукты белый шоколад на 30%», — подсчитала Галина Сорокина.
Другое дело, что многие производители работают не по ГОСТам, а по техническим условиям, разрабатывая рецептуры сладостей, содержащих шоколад, но не в том объеме который прописан в ГОСТе. Это, по словам эксперта, позволяет удерживать рост цен на шоколадные конфеты.
«Но, выбирая более дешевые аналоги шоколадных плиток, произведенных без учета ГОСТа, потребитель не почувствует “тот самый” классический вкус знакомого с детства шоколада», — отметила экономист.
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