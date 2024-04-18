Сладкоежки готовят кошельки: сколько будет стоить шоколад теперь

Для соответствия требованиям ГОСТ производители сладостей обязаны следить, чтобы в составе молочного шоколада должно быть не менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов, для горького шоколада — не менее 55% какао-продуктов, для темного — не менее 40%. В состав белого шоколада должно входить не менее 20% какао-масла.