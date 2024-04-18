«Роснано» и банки-кредиторы согласовывают документы о реструктуризации долга компании

«Переговоры о реструктуризации [долга компании] находятся в активной фазе, уже подготовлены и находятся на согласовании проекты документов. Сейчас мы бы не хотели это комментировать, чтобы не сорвать сделку, которая откроет “Роснано” путь к реализации перспективной фазы стратегии “Роснано” до 2030 года», — отметил он.