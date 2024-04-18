«Роснано» и банки-кредиторы согласовывают документы о реструктуризации долга компании

«Переговоры о реструктуризации [долга компании] находятся в активной фазе, уже подготовлены и находятся на согласовании проекты документов. Сейчас мы бы не хотели это комментировать, чтобы не сорвать сделку, которая откроет “Роснано” путь к реализации перспективной фазы стратегии “Роснано” до 2030 года», — отметил он.
Ранее управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов назвал основных кредиторов компании, среди них Совкомбанк, ПСБ, Банк «Санкт-Петербург», акционерный банк «Россия» и «Ак Барс». Долг компании перед этими банками составляет 48 млрд рублей.
В интервью ТАСС ранее заместитель генерального директора, член правления группы «Роснано» Дмитрий Тарасов заявил, что компания больше не будет использовать банковский капитал с государственными гарантиями для развития проектов.
В «Роснано» входят акционерное общество «Роснано», общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания “Роснано”. Благодаря инвестициям компании работают 138 предприятий и исследовательских центров в 37 регионах России.