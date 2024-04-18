Роскачество: Мошенники придумали новую схему обмана ветеранов к 9 мая

Данную схему обнаружили специалисты компании F.A.C.C.T., занимающейся кибербезопасностью. В Роскачестве «РГ» объяснили, что ко Дню Победы мошенники начали создавать поддельные сайты, обещающие компенсации ветеранам и их семьям при условии предварительной оплаты комиссии. Аферисты использовали для поддельных сайтов логотип Роскачества и оформление портала умного покупателя. Однако организация не имеет никакого отношения к этим подделкам.
По новой схеме аферистов потенциальным жертвам обещают единоразовую денежную компенсацию от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, однако для «попадания в единый реестр» тех, кому полагается выплата, нужно оплатить стоимость юридических услуг по сопровождению. Затем пользователь переходит на сайт, куда требуется ввести свои платежные реквизиты и перевести мошенникам деньги.
Сообщается, что фишинговые сайты мошенников были оперативно заблокированы.
Руководитель Центра цифровой безопасности Роскачества Сергей Кузьменко отметил в беседе с «Российской газетой», что сайты, которые мимикрируют под другие, уже не являются новостью. Более того, как правило мошенники используют ресурсы, которым доверяют пользователи. Кузьменко подчеркнул, что схема обмана, как правило, весьма проста и нацелена на невнимательность. К праздникам, как и к распродажам, памятным датам и прочим акциям злоумышленники всегда подходят с ответственностью и каждый раз расширяют свои сети.
«Чтобы не попадаться в них, необходимо следовать простым правилам — не доверять информации, размещенной на информационной площадке, а также проверять ее на официальных ресурсах. Поэтому о любых полагающихся выплатах узнавайте в соответствующих учреждениях и не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах, ведь есть риск не только перевести сравнительно небольшую сумму аферистам, но и вообще лишиться всех сбережений», — порекомендовал Кузьменко.
Ранее сообщалось, что в России хакеры придумали новую схему: они используют ложные ресурсы «техподдержки» для атак на клиентов операторов связи. При этом вместе со звонками пользователям телеком-операторов киберпреступники эксплуатируют схему с сайтами «операторов связи», на которых они публикуют информацию о том, что можно продлить номер телефона на несколько лет или же сделать его бессрочным.