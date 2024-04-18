Роскачество: Мошенники придумали новую схему обмана ветеранов к 9 мая

Руководитель Центра цифровой безопасности Роскачества Сергей Кузьменко отметил в беседе с «Российской газетой», что сайты, которые мимикрируют под другие, уже не являются новостью. Более того, как правило мошенники используют ресурсы, которым доверяют пользователи. Кузьменко подчеркнул, что схема обмана, как правило, весьма проста и нацелена на невнимательность. К праздникам, как и к распродажам, памятным датам и прочим акциям злоумышленники всегда подходят с ответственностью и каждый раз расширяют свои сети.