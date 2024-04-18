Raiffeisen Bank ожидает требования ЕЦБ о сокращении бизнеса в РФ

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, сейчас — один из крупнейших западных банков, который до сих пор не ушел с российского рынка. В марте 2023 года ЕЦБ потребовал от Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. RBI по итогам 2023 года сообщал, что продолжил сокращать российский бизнес. Объем кредитования снизился на 56% со второго квартала 2022 года. Прибыль Raiffeisen Bank International в РФ в 2023 году упала на 35%.