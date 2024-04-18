Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах

Нововведения, в частности, предполагают, что обязательное указание названия и расположения как отправителя, так и получателя планируется распространить не только на переводы между физлицами, но и на все транзанкции. Группа считает, что такое изменение целесообразно, поскольку появилось множество способов, когда «различные типы платежных карт могут использоваться и используются для отмывания денег и финансирования терроризма». Например, когда фальшивые карты и продавцы маскируют для покупки незаконных товаров под видом законных и так далее, следует из пояснительной записки.