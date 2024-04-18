Платежное получение: россияне могут столкнуться с ростом отказов при переводах

Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16, которые представила Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В организации по борьбе с терроризмом считают, что банки должны проверять данные получателя, сверяя с указанными в своих системах. Если изменения будут приняты, то Россия, несмотря на приостановление членства страны в FATF, будет добросовестно исполнять все требования, заявили «Известиям» в Росфинмониторинге. Позиция РФ относительно обновленных условий прорабатывается с компетентными ведомствами, указали в службе.
Отправят по адресу
FATF планирует существенно изменить подход и требования к прозрачности переводов и платежей, следует из пояснительной записки об обновлениях рекомендации 16. Сейчас они находятся в процессе общественных консультаций, которые продлятся до 3 мая. Нововведения группа объясняет необходимостью адаптации в бизнес-моделях платежей и стандартах обмена сообщениями.
«Изменения включают уточнение ролей и обязанностей различных участников платежной цепочки и улучшение содержания и качества базовой информации об отправителе и получателе, содержащейся в платежных сообщениях. Это должно помочь достичь большей прозрачности и более эффективных процессов соблюдения требований финансовыми учреждениями», — отмечается в документе FATF.
Нововведения, в частности, предполагают, что обязательное указание названия и расположения как отправителя, так и получателя планируется распространить не только на переводы между физлицами, но и на все транзанкции. Группа считает, что такое изменение целесообразно, поскольку появилось множество способов, когда «различные типы платежных карт могут использоваться и используются для отмывания денег и финансирования терроризма». Например, когда фальшивые карты и продавцы маскируют для покупки незаконных товаров под видом законных и так далее, следует из пояснительной записки.
— Основное нововведение для банков — это обновление состава информации, которая требуется от клиентов при составлении платежных поручений. Так, согласно одной из предлагаемых опций, адреса отправителя и получателя должны быть включены в качестве обязательных сведений о каждом платеже. Впрочем, уточняется, что если адрес недоступен, достаточно указать название страны и города, — пояснил председатель правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС») Александр Линников.
Не доверяй, а проверяй
По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, самая неприятная новация — предлагаемое требование FATF к банку проверять, чтобы данные получателя, указанные в платежном поручении, совпадали с теми, что есть у него в системе.
— Конечно, уточняется, что совпадение не должно быть 100%, но все мы понимаем, что количество отбракованных переводов резко возрастет из-за ерундовых опечаток, — подчеркнул он.
Основной груз проблем из-за этого ляжет на плечи плательщиков, которым придется исправить данные, снова отправить деньги и так далее, отметил эксперт. При этом банки получат свою комиссию, даже если платеж не пройдет, уточнил Виктор Достов.
Правда, и кредитным организациям придется раскошелиться. Если рекомендацию примут в нынешнем виде, то для банков это чревато существенными дополнительными расходами для изменения своих IT-систем и протоколов, подчеркнул эксперт.
В проекте документа заложен подход, что проверки осуществляются и на стороне банка отправителя, и на стороне банка получателя, продолжил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
— Проявления этого тренда уже есть в ряде процессов, однако мы надеялись, что вместо дублирования произойдет более четкое разграничение ответственности и обязанностей. Тем более что увеличение количества персональных данных, сопровождающих перевод, особенно с учетом наличия различных небанковских инициаторов платежей и банков-посредников, грозит нарушением банковской тайны. А без передачи этих данных банк получателя не сможет осуществить проверки, — сказал он.
Также, подчеркнул вице-президент АБР, и у отправителя (и его банка) по многим видам операций нет данных о получателе.
— Рекомендация 16 уже создает определенные технические трудности из-за сложностей контроля в корреспондентской цепочке. Ужесточающие изменения еще больше осложнят ситуацию с переводами и платежами, — прогнозирует Виктор Достов.
Но, как считает замглавы НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов, нововведения не окажут серьезного влияния, например, на Систему быстрых переводов (СБП). Он напомнил: FATF неоднократно заявляла, что не планирует ограничивать развитие новых технологий.
Любое ужесточение регулирования чаще осложняет, чем упрощает процесс в моменте, однако со временем может иметь положительные последствия, отметила ведущий исследователь лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Рекомендации создаются для долгосрочного улучшения контроля и предотвращения незаконной деятельности, а то, как и когда конкретная страна адаптирует их, зависит от нее самой, добавила она.
Наедине со всеми
При этом изменения, планируемые FATF, однозначно усугубят и без того серьезные проблемы с трансграничными переводами и платежами из-за санкций. Некоторые специалисты даже называют 16-ю рекомендацию оплотом санкций. И объясняют, что именно ее проявление становится причиной, почему не проходят платежи по SWIFT. Значит, кто-то из цепочки корреспондентов усмотрел в платежной инструкции что-то подозрительное, пояснил собеседник «Известий» на финрынке.
Преамбула документа декларирует, что «проект — часть приоритетного плана действий стран G20 по ускорению, удешевлению, повышению прозрачности трансграничных платежей при сохранении их надежности». Однако, обратил внимание Александр Линников, несколькими абзацами ниже содержится утверждение, что одна из целей нововведения — помощь в соблюдении таргетированных финансовых санкций.
— Таким образом, для России, если она решит следовать обновленным рекомендациям FATF, находящимся на стадии обсуждения, это будет означать усложнение проведения трансграничных платежей. Даже такие дружественные РФ страны, как Китай, Турция, ОАЭ, являются участниками организации и следуют ее рекомендациям, — отметил предправления НП «НПС».
В то же время, добавил он, Казахстан, Таджикистан, Армения и Киргизия, через которые Россия проводит большую долю трансграничных операций, не состоят в FATF. Впрочем, это не значит, что кредитные организации и финансовые власти этих стран не последуют тенденциям, обозначенным в новых рекомендациях, указал эксперт.
Изменения для банков будут зависеть от финальной версии обновленной рекомендации, а также изменений в антиотмывочный закон (115-ФЗ), напомнил Александр Наумов. В любом случае масштабные изменения потребуют длительного периода их адаптации к действующим платежным технологиям, подчеркнул он.
После окончательного принятия изменений FATF разработает руководящий документ по прозрачности платежей, чтобы облегчить последовательное внедрение стандартов в разных юрисдикциях, указывается в документе.
В последней реакции
Опрошенные эксперты уверены, что Россия должна и будет принимать участие в обсуждении, несмотря на приостановление членства нашей страны в FATF в феврале 2023 года.
— Это не снимает с нашей страны обязанность применять стандарты и практики противодействия сомнительным операциям, — отметила адвокат КА «Юков и партнеры» Дарья Коваленко.
По ее словам, несоблюдение рекомендаций создает угрозу включения в списки высокорисковых серых и черных юрисдикций, что затруднит операции с зарубежными контрагентами. Это, в свою очередь, может обернуться фактическим исключением страны из системы глобальных платежей.
Россия продолжает вносить свой вклад в развитие глобальной сети группы как полноправный член ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма), заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга. Там отметили, что периодическое обновление и изменение рекомендаций FATF — стандартная практика, направленная на адаптацию универсальных международных требований под изменяющиеся реалии и риски.
В пресс-службе ведомства добавили, что рекомендации FATF — это обязательные требования и Россия продолжает их добросовестно выполнять. Так будет и в случае принятия предложенных изменений. Позиция по ним в настоящее время прорабатывается, сообщили в Росфинмониторинге. Там также отметили, что публичные консультации проводятся «до утверждения изменений для обеспечения всестороннего рассмотрения проблематики, затрагиваемой проектируемыми условиями, в том числе со стороны частного сектора, в первую очередь банковского сообщества». Поэтому судить об окончательной редакции и ее влиянии преждевременно.