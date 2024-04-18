Нисходящая коррекция в нефти может получить продолжение

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках вслед за очередным днем продаж пошли на улучшение.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,25% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор завершил день у поддержки 3455 пунктов, стабилизация ниже которой может открыть дорогу к коррекции в район 3390 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС продвигается в район 1145 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), испытывая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 94,30 ₽, 100,80 ₽ и 13 ₽ соответственно. Рубль остается недалеко от годовых минимумов к доллару (94,53 ₽), евро (101,69 ₽) и юаню (13,02 ₽).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти вслед за улучшением настроений за рубежом. Негативным фактором для нефтяного сектора, однако, будет развитие нисходящей коррекции в «черном золоте», которая, возможно еще не завершена. Цены на алюминий и никель после введения новых санкций США и Великобритании при этом сохраняют склонность к росту, что может помочь восстановлению акций их производителей. В секторе застройщиков акционеры ЛСР накануне утвердили дивиденды за 2023 год, которые принесут инвесторам доходность около 9% с закрытием реестра 2 мая. В четверг дивиденды за 2023 год обсудят оветы директоров ТМК и ТГК-14, а от ММК ждут операционных результатов за 1-й квартал 2024 год. Мы не исключаем при этом, что ММК вслед за Северсталью и НЛМК рекомендует итоговые дивиденды за прошлый год.
События дня:
- встречи МВФ (12.00 мск)
- саммит лидеров ЕС, встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
- продажи домов на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- акции Позитива последний день торгуются с первой частью дивидендов за 2023 г
- операционные результаты ММК за 1-й кв 2024 г
- советы директоров ТМК, ТГК-14 по дивидендам за 2024 год
- квартальные результаты Netflix, DR Horton, KeyCorp
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