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Нисходящая коррекция в нефти может получить продолжение

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Елена Кожухова
аналитик
Источник: AP 2023

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках вслед за очередным днем продаж пошли на улучшение.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,25% и 0,1% соответственно. Рублевый индикатор завершил день у поддержки 3455 пунктов, стабилизация ниже которой может открыть дорогу к коррекции в район 3390 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС продвигается в район 1145 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), испытывая дополнительное давление со стороны рубля.

Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 94,30 ₽, 100,80 ₽ и 13 ₽ соответственно. Рубль остается недалеко от годовых минимумов к доллару (94,53 ₽), евро (101,69 ₽) и юаню (13,02 ₽).

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти вслед за улучшением настроений за рубежом. Негативным фактором для нефтяного сектора, однако, будет развитие нисходящей коррекции в «черном золоте», которая, возможно еще не завершена. Цены на алюминий и никель после введения новых санкций США и Великобритании при этом сохраняют склонность к росту, что может помочь восстановлению акций их производителей. В секторе застройщиков акционеры ЛСР накануне утвердили дивиденды за 2023 год, которые принесут инвесторам доходность около 9% с закрытием реестра 2 мая. В четверг дивиденды за 2023 год обсудят оветы директоров ТМК и ТГК-14, а от ММК ждут операционных результатов за 1-й квартал 2024 год. Мы не исключаем при этом, что ММК вслед за Северсталью и НЛМК рекомендует итоговые дивиденды за прошлый год.

События дня:

  • встречи МВФ (12.00 мск)
  • саммит лидеров ЕС, встреча Еврогруппы (13.00 мск)
  • еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
  • индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
  • продажи домов на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
  • выступления представителей ФРС (в течение дня)
  • акции Позитива последний день торгуются с первой частью дивидендов за 2023 г
  • операционные результаты ММК за 1-й кв 2024 г
  • советы директоров ТМК, ТГК-14 по дивидендам за 2024 год
  • квартальные результаты Netflix, DR Horton, KeyCorp

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»