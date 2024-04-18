Нисходящая коррекция в нефти может получить продолжение

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти вслед за улучшением настроений за рубежом. Негативным фактором для нефтяного сектора, однако, будет развитие нисходящей коррекции в «черном золоте», которая, возможно еще не завершена. Цены на алюминий и никель после введения новых санкций США и Великобритании при этом сохраняют склонность к росту, что может помочь восстановлению акций их производителей. В секторе застройщиков акционеры ЛСР накануне утвердили дивиденды за 2023 год, которые принесут инвесторам доходность около 9% с закрытием реестра 2 мая. В четверг дивиденды за 2023 год обсудят оветы директоров ТМК и ТГК-14, а от ММК ждут операционных результатов за 1-й квартал 2024 год. Мы не исключаем при этом, что ММК вслед за Северсталью и НЛМК рекомендует итоговые дивиденды за прошлый год.