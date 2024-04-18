На Уолл-стрит предсказали жесткую перезагрузку фондового рынка

Американский фондовый рынок приближается к жесткой перезагрузке, восстановление после которой может занять годы, прогнозирует основатель и директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg. Сейчас «бычий» рынок в самом разгаре, но есть признаки того, что он скоро закончится и за этим неизбежно последует переход к «медвежьему» рынку и жесткая перезагрузка, прогнозирует эксперт. В течение следующего года рынок может упасть на 30−50%.
Крис Вермюлен указал на недавний рост защитных активов, таких как драгоценные металлы, акции энергетических и промышленных компаний. Все эти активы обычно дорожают на поздней стадии «бычьего» рынка, за которым неизбежно следует «медвежий» рынок или финансовая перезагрузка, рассказал он.
«Они не понимают, что мы приближаемся к завершению цикла роста и музыка вот-вот затихнет, — сказал Вермюлен об американских компаниях, его цитирует Business Insider. — Акции промышленных предприятий продолжают расти. Они достигли исторических максимумов, и это признак того, что в конце концов эти компании начнут замедляться».
Новый «медвежий» рынок будет похож на те, которые последовали за крахом пузыря доткомов и финансовым кризисом 2008 года, прогнозирует эксперт. Это может в итоге привести к сильным потерям для инвесторов на рынке акций. Стоимость американских активов может упасть на 30−50% течение следующего года, предупредил он.
«Я думаю, что мы приближаемся к максимумам рынка и к финансовой перезагрузке», — заявил Вермюлен. По его словам, эта перезагрузка рынка может также сопровождаться рецессией в США. Однако для продолжения подъема рынку нужны регулярные откаты и коррекции, добавил эксперт.
Аналитики JPMorgan Chase ранее заявили, что американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент. В банке предупредили клиентов, что ралли на фондовом рынке США подходит к концу и они могут «застрять на неправильной стороне» импульсной торговли, когда рынок акций развернется. Аналитики прогнозируют падение индекса S&P 500 с текущих уровней более чем на 16% к концу года — до 4200 пунктов.
Основатель крупного инвестфонда Smead Capital Management и его управляющий Билл Смид прогнозирует, что рынок акций США может ждать десятилетие практически нулевого роста. Он считает, что падение на американском рынке может быть вызвано устойчиво высокой инфляцией в США. Устойчивая инфляция повышает риск того, что ФРС будет поднимать процентные ставки еще дальше.
В течение следующих десяти лет в США, возможно, будет наблюдаться два полноценных «медвежьих» рынка, которые, по сути, сведут на нет возможность зарабатывать деньги на индексе S&P 500, полагает Билл Смид. «Вы не захотите покупать индекс S&P 500, само это слово станет своего рода ругательством», — заявил он.