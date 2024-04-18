На Уолл-стрит предсказали жесткую перезагрузку фондового рынка

Американский фондовый рынок приближается к жесткой перезагрузке, восстановление после которой может занять годы, прогнозирует основатель и директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg. Сейчас «бычий» рынок в самом разгаре, но есть признаки того, что он скоро закончится и за этим неизбежно последует переход к «медвежьему» рынку и жесткая перезагрузка, прогнозирует эксперт. В течение следующего года рынок может упасть на 30−50%.