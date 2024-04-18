МВФ: дефицит бюджета США разжигает инфляцию и несет риски для мировой экономики

Международный валютный фонд предупредил США, что их огромный бюджетный дефицит провоцирует инфляцию и представляет «значительные риски» для мировой экономики. Об этом сообщается в опубликованном докладе МВФ. Ожидается, что в следующем году дефицит бюджета США составит 7,1% — это более чем втрое выше, чем у других стран с развитой экономикой.
Согласно отчету, бюджетный дефицит страны способствовал росту базовой инфляции на 0,5 процентного пункта. Речь идет о показателе базового ценового давления без учета цен на энергоносители и продукты. Таким образом, процентные ставки в США должны оставаться высокими в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС в 2%.
Накануне главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что финансовое положение США «вызывает особую озабоченность». По его словам, нынешняя ситуация «создает краткосрочные риски для процесса дезинфляции, а также долгосрочные риски для фискальной и финансовой стабильности мировой экономики».
Bloomberg Economics считали сценарии по долгу США. Продолжит экономист Bloomberg Алесандр Исаков:
— В США прогнозами по долгу занимается специальный офис при конгрессе. По их прогнозам, долг вырастет с 97% сейчас до 116% через 10 лет, в 2034 году. Мы эти расчеты дополняем более реалистичными предпосылками. Главная нереалистичная предпосылка — прогнозы конгресса предполагают снижение стоимости обслуживания долга, мы не видим такой перспективы, думаем, что ставки останутся высокими. Поэтому мы видим через 10 лет нагрузку в 123% ВВП. В 90% всех сценариев мы видим, что долговая нагрузка не находится на устойчивой траектории в том смысле, что долг не стабилизируется относительно ВВП, а продолжает расти.
— Если мы говорим о высказываниях со стороны МВФ, во-первых, насколько это весомые претензии и можно ли это считать претензией? И должны ли США что-то предпринять по поводу сказанного?
— Действительно, более стимулирующая, чем где-либо, бюджетная политика США — это один из основных факторов местной инфляции, местного роста цен. Если мы посмотрим на природу инфляции в развитых странах, например, сравним инфляцию в Европе и в США, то она по своей природе очень разная. Европа в основном подвергалась воздействию энергетических шоков, внутренних шоков страны. В США инфляция в основном местная, она сводится к большим ковидным стимулам и потом к очень медленной консолидации бюджета. Поэтому МВФ по-своему здесь прав.
— Влиять на ситуацию каким-то образом необходимо и кто может и будет это делать?
— Мы ждем, что сама по себе инфляция может помочь бюджету консолидироваться, то есть замедление роста расходной части на фоне роста налоговой базы за счет инфляции, оно может снизить рост дефицитов. Но, к сожалению, даже при снижении первичного дефицита, то есть с вычетом стоимости обслуживания, долговая нагрузка будет расти, поскольку стоимость долго будет оставаться высокой, скорее всего, долго.
Ухудшение ситуации с задолженностью не только в США, но и в Китае. В следующем году, согласно отчету МВФ, дефицит бюджета составит 7,6% — больше чем у Штатов. Фонд отмечает, что в Китае наблюдается более значительное, чем ожидалось, замедление темпов роста и непреднамеренное ужесточение налогово-бюджетной политики.
Это может создать риски для остального мира из-за более низких уровней международной торговли, внешнего финансирования и инвестиций. Будет ли Китай что-то предпринимать? Комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:
Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Китай имеет очень удивительную модель управления. Задачи по росту ВВП ставятся руководством, и дальше они реализуются, несмотря ни на что. Несмотря на то, что при этом растет долг Китая, что это не приносит значительного эффекта, что Китай сегодня обвиняется Западом в том, что он занимается демпингом, он вываливает свои избыточные мощности и объем избыточного производства на внешние рынки. Запад пытается от него защититься и будет защищаться, против него будут вводить таможенные пошлины, будут делать расследования, потому что Запад не хочет финансировать Китай, поскольку они имеют разные идеологии. Китай не может остановиться в своих расходах несмотря на то, что это было бы очень рационально. Уровень долга Китая по отношению к ВВП выше, чем в США. И если сегодня расходы США выглядят рациональными, США нуждаются в госрасходах по различным категориям, в случае Китая избыточные государственные расходы выглядят не очень рациональными, но такова природа страны: мы должны достичь определенного темпа роста, поэтому кредиты выдаются, несмотря на то, что их не стоит выдавать. Если произойдет сокращение госрасходов в Китае или США, нас ожидает очень глубокий экономический спад, потому что сегодня экономика мира находится под ускорением и не находится в рецессии благодаря экспансии государственных расходов, которая является сегодня приметой времени. Несмотря на любые переговоры в Вашингтоне, расходы как шли, 540 млрд в месяц, это на 6% больше предыдущего года, так и идут».
В «четверку» входят Великобритания и Италия. По мнению МВФ, все эти страны «крайне нуждаются в принятии политических мер для устранения фундаментального дисбаланса между расходами и доходами».