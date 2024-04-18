МВФ: дефицит бюджета США разжигает инфляцию и несет риски для мировой экономики

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Китай имеет очень удивительную модель управления. Задачи по росту ВВП ставятся руководством, и дальше они реализуются, несмотря ни на что. Несмотря на то, что при этом растет долг Китая, что это не приносит значительного эффекта, что Китай сегодня обвиняется Западом в том, что он занимается демпингом, он вываливает свои избыточные мощности и объем избыточного производства на внешние рынки. Запад пытается от него защититься и будет защищаться, против него будут вводить таможенные пошлины, будут делать расследования, потому что Запад не хочет финансировать Китай, поскольку они имеют разные идеологии. Китай не может остановиться в своих расходах несмотря на то, что это было бы очень рационально. Уровень долга Китая по отношению к ВВП выше, чем в США. И если сегодня расходы США выглядят рациональными, США нуждаются в госрасходах по различным категориям, в случае Китая избыточные государственные расходы выглядят не очень рациональными, но такова природа страны: мы должны достичь определенного темпа роста, поэтому кредиты выдаются, несмотря на то, что их не стоит выдавать. Если произойдет сокращение госрасходов в Китае или США, нас ожидает очень глубокий экономический спад, потому что сегодня экономика мира находится под ускорением и не находится в рецессии благодаря экспансии государственных расходов, которая является сегодня приметой времени. Несмотря на любые переговоры в Вашингтоне, расходы как шли, 540 млрд в месяц, это на 6% больше предыдущего года, так и идут».