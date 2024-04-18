Лагард раскритиковала план G7 по поводу использования российских активов

Вопрос об использовании российских резервов для помощи Киеву стал более актуальным в последние месяцы, поскольку конфликт продолжается уже третий год, а дополнительная помощь Украине со стороны США задерживается в Конгрессе. Большая часть замороженных российских средств находится в ЕС, включая примерно 190 млрд евро в Euroclear. С февраля 2022 года они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали возможность направить эти доходы на помощь Украине. По предварительным оценкам, это позволит направлять Киеву 2,5 — 3 млрд евро ($2,7−3,3 млрд) в год (или до 15 млрд евро ($16,3 млрд) с 2024 по 2027 год), 90% из которых будут направляться на закупку оружия для Украины, а остальные пойдут на восстановление и реконструкцию. Согласно последним договоренностям, достигнутым на саммите ЕС 21 марта 2024 года, доходы от активов ЦБ планировалось направлять дважды в год, первый транш ожидался в июле.