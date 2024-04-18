Лагард раскритиковала план G7 по поводу использования российских активов

Глава ЕЦБ Кристин Лагард не изменила свою точку зрения по поводу использования 260 млрд евро активов РФ, замороженных в западных странах после начала СВО. Как сообщает издание Financial Times, Лагард «вылила ушат холодной воды» на финансовых министров стран «Большой семерки» в Вашингтоне, раскритиковав их идею по выпуску долговых обязательств, обеспеченных будущими доходами от российских суверенных активов.
«Я видела четыре различные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы или адвокаты <…> считают очень серьезным юридическим препятствием, которое может быть истолковано как нарушение правового международного порядка», — заявила Лагард на мероприятии в столице США, предваряющем встречу министров финансов G7. Она добавила, что работа над предложениями [по использованию активов РФ — прим. FM] «продолжается».
Лагард, проработавшая юристом в «Baker & McKenzie» 25 лет, сказала, что у нее «нет ни малейших сомнений» в том, что Россию следует заставить заплатить за нанесенный ущерб Украине. Но она добавила, что «ускоренное получение средств из-за отсутствия финансирования в других источниках открывает целый ряд других вопросов», касающихся международного права, финансовой стабильности и солидарной ответственности.
«Переход от замораживания активов к их конфискации, к распоряжению ими — это то, что необходимо рассмотреть очень тщательно», — сказала Лагард, предупредив, что это может повлечь за собой «нарушение международного порядка, который вы хотите защитить, который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».
Лагард в очередной раз обратила внимание на «огромную асимметрию» в распределении замороженных активов: в США хранится всего 6 млрд евро, в то время как в Европе — более 200 млрд евро. Она также указала на более слабые позиции евро в международных финансах по сравнению с долларом.
Согласно официальному пресс-релизу, размещенному на сайте министерства финансов Японии, «по итогам встречи в Вашингтоне министры финансов и главы центральных банков G7 договорились сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от России компенсации ущерба Украине».
Кристин Лагард всегда подчеркивала, что выступает против идеи использования или конфискации замороженных активов РФ и призывала их «не трогать» — ради финансовой стабильности еврозоны и ликвидности евро. В 2023 году она спорила на эту тему с чиновниками Еврокомиссии, уверяя их, что «сумма, поставленная на карту, гораздо больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг [использование активов РФ — прим. FM] принесет Украине».
Вопрос об использовании российских резервов для помощи Киеву стал более актуальным в последние месяцы, поскольку конфликт продолжается уже третий год, а дополнительная помощь Украине со стороны США задерживается в Конгрессе. Большая часть замороженных российских средств находится в ЕС, включая примерно 190 млрд евро в Euroclear. С февраля 2022 года они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали возможность направить эти доходы на помощь Украине. По предварительным оценкам, это позволит направлять Киеву 2,5 — 3 млрд евро ($2,7−3,3 млрд) в год (или до 15 млрд евро ($16,3 млрд) с 2024 по 2027 год), 90% из которых будут направляться на закупку оружия для Украины, а остальные пойдут на восстановление и реконструкцию. Согласно последним договоренностям, достигнутым на саммите ЕС 21 марта 2024 года, доходы от активов ЦБ планировалось направлять дважды в год, первый транш ожидался в июле.
Позже финансовые чиновники стран «Большой семерки» и ЕС начали предлагать различные пути по «максимизации» этой прибыли. Одно из последних предложений было высказано в Киеве Далипом Сингхом, заместителем советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики. Он предложил не просто переводить доходы от российских активов Украине «по чуть чуть», два раза в год, а сразу передать «много» — с помощью выпуска облигаций, обеспеченных будущей прибылью от этих активов. «Вместо того чтобы просто перечислять ежегодную прибыль от резервов… концептуально можно перечислять прибыль за десять лет или за 30 лет, — сказал он. — Приведенная стоимость этих прибылей складывается в очень большую цифру».
По предварительным оценкам, «большая цифра» означает 30−40 млрд евро в течение следующих десяти лет, и 50−60 млрд евро прибыли в течение следующих 15−20 лет. В то же время, эта идея вызвала много вопросов у европейских чиновников, которых волнует, как будет работать эта схема, если российско-украинский конфликт закончится через пару лет, а активы будут разморожены и возвращены ЦБ.