Крупнейший в мире суверенный фонд не смог достичь цели по доходности

В разговоре с Bloomberg Тронд Гранд рассказал, что 14% активов фонда приходится на акции «великолепной семерки»: Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram). Он добавил, что такая доля — «огромная концентрация» для фонда, ориентированного на диверсификацию рисков.