Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) заработал в первом квартале 2024 года 1,21 трлн крон ($109,9 млрд), говорится в релизе фонда. Доходность инвестиций составила 6,3%, что на 0,1 п.п. ниже, чем у бенчмарка, с которым GPFG сравнивает свои показатели. Для сравнения, в четвертом квартале инвестиции принесли фонду 7,9%, отмечает Bloomberg.
GPFG сравнивает свои показатели с базовым индексом, рассчитываемым на основе индексов FTSE Group и Bloomberg Barclays Indices. В базовом индексе учитываются глобальные индексы акций и облигаций.
По данным платформы SWFI, Государственный пенсионный фонд Норвегии является крупнейшим суверенным фондом в мире. На 31 марта 2024 года активы фонда составляют 17,719 трлн крон ($1,6 трлн). Из них 72,1% инвестировано в акции, 26% — в инструменты с фиксированной доходностью, 1,8% — в некотируемую на бирже недвижимость и 0,1% — в некотируемую на бирже инфраструктуру возобновляемых источников энергии.
Положительную доходность принесли вложения в акции, когда как по другим категориям активов фонд понес убытки. Заместитель генерального директора Тронд Гранд сообщил, что высокую прибыль, в частности, принес технологический сектор.
Доходность инвестиций в акционерный капитал фонда составила 9,1%. В остальных активах GPFG потерял деньги:
— инструменты с фиксированной доходностью: минус 0,4%;
— недвижимость: минус 0,5%;
— проекты в сфере возобновляемой энергетики: минус 11,4%.
В разговоре с Bloomberg Тронд Гранд рассказал, что 14% активов фонда приходится на акции «великолепной семерки»: Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram). Он добавил, что такая доля — «огромная концентрация» для фонда, ориентированного на диверсификацию рисков.
«Есть много преимуществ в энтузиазме по поводу ИИ, особенно в сфере аппаратного обеспечения», — сказал Тронд Гранд, добавив, что ожидает значительной прибыли в акциях Microsoft и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram).
Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы государства от добычи нефти и газа в разные активы. За 2023 год фонд заработал рекордные 2,22 трлн норвежских крон ($213 млрд). Доходность инвестиций фонда составила 16,1%.