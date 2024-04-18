Компании сократили привлечение денег через облигации в 1,8 раза

Объем первичных размещений корпоративных облигаций в первом квартале 2024 года сократился на 43%, до ₽900 млрд. Для сравнения, в аналогичном периоде 2023-го этот показатель составлял ₽1,6 трлн. Такие подсчеты приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в исследовании «Рынок долгового капитала в I квартале 2024 года: рост ставок не остановил первичный рынок» (есть у «РБК Инвестиций»). Наибольший спад наблюдался среди эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Качественные заемщики сократили участие на первичном рынке на 48%, до ₽700 млрд (против ₽1,3 трлн годом ранее).
Кредитный рейтинг облигаций — это оценка кредитным рейтинговым агентством способности компании — эмитента облигаций выполнять взятые на себя финансовые обязательства по определенному выпуску облигаций.
Основная информация о кредитном риске эмитента или ценной бумаги обозначается буквой. Эмитенты или облигации с рейтингом А — самые надежные, с рейтингом В — средние, С — с высокой вероятностью банкротства и D — в состоянии дефолта.
Рост премии на первичном рынке ограничил возможность компаний выходить с новыми размещениями, считают в рейтинговом агентстве. Так, по подсчетам аналитиков «Эксперт РА», доходности ко «вторичке» для компаний с рейтингом (AAA) — (AA) увеличились более чем на 400 б.п., а среди рейтингов (AA-) — (A-) выросли более чем на 500 б.п.
«Эмитенты наиболее высокого кредитного качества, как правило, имеют большую диверсификацию источников фондирования и широкий объем невыбранных кредитных линий, что способствует смене аппетитов крупных заемщиков в пользу более выгодных банковских кредитов до тех пор, пока не произойдет нормализация денежно-кредитных условий на публичном рынке капитала», — объясняется в исследовании.
Сегмент высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингами (BBB+) — (B-) фактически является наиболее рискованным с точки зрения инвестиций. Его представители в первом квартале предлагали наименьший рост премии ко вторичному рынку — около 360 б.п. относительно первого квартала 2023 года. При этом объем размещений на рынке ВДО практически не изменился — ₽14 млрд против ₽15 млрд годом ранее. «Это может быть отчасти обусловлено меньшей гибкостью в альтернативных источниках фондирования и относительно более низкой волатильностью доходностей среди таких эмитентов», — считают аналитики.
Однако снижение объемов не отразилось на количестве заемщиков на долговом рынке. По подсчетам рейтингового агентства, число эмитентов в первом квартале выросло год к году с 54 до 76. Основным драйвером роста показателя стали компании из сектора ВДО с рейтингами от (BBB+) до (B-). Их число выросло почти вдвое, а доля среди общего количества эмитентов составила около 42%, несмотря на низкую долю в стоимостном выражении.
«Несмотря на сильное увеличение процентных ставок в экономике, уровни доходностей в первом квартале 2024 года оказались в целом приемлемы для заемщиков и их целей по реализации планов роста бизнеса через капитальные затраты и увеличение оборотного капитала», — отметили в «Эксперт РА».
При этом, аналитики прогнозируют рост спроса на выпуск долговых бумаг на фоне предстоящих погашений классических облигаций в период с четвертого квартала 2023 года по первый квартал 2024-го. «В случае стабилизации инфляционных рисков и нормализации ставки ЦБ можно ожидать уверенной активности на первичном рынке при переходе регулятором к циклу снижения ключевой ставки к четвертому кварталу 2024 или первому кварталу 2025 года, когда прогнозируется пик погашений по облигационным займам», — прогнозируют в «Эксперт РА».
Согласно подсчетам экспертов, планируемые погашения за этот период составят порядка ₽1,2 трлн, что почти в полтора раза превышает показатель предыдущего года и служит потенциальным объемом бумаг к рефинансированию на рынке облигаций. «До конца года 70−80% погашений будут осуществляться эмитентами наиболее высокой рейтинговой категории. А к первому кварталу следующего года их доля сократится до 57%, что дает предпосылку для выхода к тому моменту диверсифицированной базы эмитентов», — отметили в «Эксперт РА».