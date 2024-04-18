Компании сократили привлечение денег через облигации в 1,8 раза

Согласно подсчетам экспертов, планируемые погашения за этот период составят порядка ₽1,2 трлн, что почти в полтора раза превышает показатель предыдущего года и служит потенциальным объемом бумаг к рефинансированию на рынке облигаций. «До конца года 70−80% погашений будут осуществляться эмитентами наиболее высокой рейтинговой категории. А к первому кварталу следующего года их доля сократится до 57%, что дает предпосылку для выхода к тому моменту диверсифицированной базы эмитентов», — отметили в «Эксперт РА».