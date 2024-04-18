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Каким будет курс рубля 19 апреля

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

Александр Бахтин
аналитик
Источник: Reuters

Рынок акций

Российский рынок акций в четверг в основном снижался. Коррекция последних дней в основном носит техническую природу — происходит фиксация прибыли после импульса роста.

Кроме того, цены на нефть отошли к $87 за баррель Brent, а рубль предпринял попытку укрепления, оттеснив доллар ниже 94. Внешний фон можно оценить как умеренно позитивный.

В конце недели пройдут завершающие сессии весеннего заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. В США в рамках сезона отчетностей квартальные финрезультаты представят Procter&Gamble, American Express, Schlumberger. Окей опубликует отчет по МСФО за 2023 год.

Завтра динамика российского рынка может быть сдержанной из-за фактора пятницы. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 апреля — 3400−3500 п.

Курс рубля

Рубль в четверг укреплялся к доллару, валютная пара отошла под 94. Рубль уже может получать поддержку со стороны налогового периода, к которому часть экспортеров готовится заранее, продавая дополнительные объемы валюты. Также за российскую валюту жесткая денежно-кредитная политика, более высокие цены на нефть, установившиеся с марта, и действие нормативов обязательной репатриации и продажи выручки экспортеров. Нормативы эти, вероятнее всего, будут пролонгированы после апреля. Даже если пороговые значения будут смягчены, продление мер поддержит позиции рубля. Индекс DXY держится у 106 п. С учетом смещения ожиданий снижения ставок ФРС на конец года глобальный доллар в ближайшей перспективе может оставаться сильным. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 93−95.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».