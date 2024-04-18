Каким будет курс рубля 19 апреля

Рубль в четверг укреплялся к доллару, валютная пара отошла под 94. Рубль уже может получать поддержку со стороны налогового периода, к которому часть экспортеров готовится заранее, продавая дополнительные объемы валюты. Также за российскую валюту жесткая денежно-кредитная политика, более высокие цены на нефть, установившиеся с марта, и действие нормативов обязательной репатриации и продажи выручки экспортеров. Нормативы эти, вероятнее всего, будут пролонгированы после апреля. Даже если пороговые значения будут смягчены, продление мер поддержит позиции рубля. Индекс DXY держится у 106 п. С учетом смещения ожиданий снижения ставок ФРС на конец года глобальный доллар в ближайшей перспективе может оставаться сильным. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 93−95.