Главный экономист Apollo предупредил о риске падения фондовых рынков из-за ФРС США

Он отметил, что действия регулятора уже и так сильно ударили по балансам потребителей, корпоративных клиентов, а также по крупным и региональным кредитным организациям.
Слок считает, что ажиотажная скупка акций будет ослабевать, если фондовый рынок не сможет продолжать расти. Эффекты от ужесточения регулятором денежно-кредитной политики наиболее ярко проявятся в 2025 году, «когда в конечном итоге возникнет риск более жесткой посадки».
По мнению экономиста, в создавшихся условиях ситуация на фондовом рынке будет похожа на 2022 год, когда стоимость акций рушилась на фоне растущих ставок. Тот период завершился глубоким медвежьим трендом, базовый индекс S&P лишился 18%.
Вместе с тем Слок полагает, что вероятность снижения процентных ставок низкая. ФРС не будет менять денежно-кредитную политику в текущем году, так как американская экономика сильна и инфляция растет во многих ее секторах, пояснил он.
Кроме того, экономист не согласился с прогнозами, что регулятор захочет сдержать инфляцию и для этого повысит ставки уже в сентябре. По его мнению, «с точки зрения трансмиссионного механизма» ФРС скорее сохранит высокие ставки «еще немного дольше, может быть, один или два квартала» и достигнет своей цели — замедления экономики.
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