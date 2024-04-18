Главный экономист Apollo предупредил о риске падения фондовых рынков из-за ФРС США

Кроме того, экономист не согласился с прогнозами, что регулятор захочет сдержать инфляцию и для этого повысит ставки уже в сентябре. По его мнению, «с точки зрения трансмиссионного механизма» ФРС скорее сохранит высокие ставки «еще немного дольше, может быть, один или два квартала» и достигнет своей цели — замедления экономики.