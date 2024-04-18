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Главный экономист Apollo предупредил о риске падения фондовых рынков из-за ФРС США

Удержание ФРС США в 2024 году процентных ставок на текущем уровне негативно отразится на фондовом рынке. Рост акций сойдет на нет. Об этом в интервью Bloomberg TV предупредил главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.

Источник: Reuters

Он отметил, что действия регулятора уже и так сильно ударили по балансам потребителей, корпоративных клиентов, а также по крупным и региональным кредитным организациям.

Слок считает, что ажиотажная скупка акций будет ослабевать, если фондовый рынок не сможет продолжать расти. Эффекты от ужесточения регулятором денежно-кредитной политики наиболее ярко проявятся в 2025 году, «когда в конечном итоге возникнет риск более жесткой посадки».

По мнению экономиста, в создавшихся условиях ситуация на фондовом рынке будет похожа на 2022 год, когда стоимость акций рушилась на фоне растущих ставок. Тот период завершился глубоким медвежьим трендом, базовый индекс S&P лишился 18%.

Вместе с тем Слок полагает, что вероятность снижения процентных ставок низкая. ФРС не будет менять денежно-кредитную политику в текущем году, так как американская экономика сильна и инфляция растет во многих ее секторах, пояснил он.

Кроме того, экономист не согласился с прогнозами, что регулятор захочет сдержать инфляцию и для этого повысит ставки уже в сентябре. По его мнению, «с точки зрения трансмиссионного механизма» ФРС скорее сохранит высокие ставки «еще немного дольше, может быть, один или два квартала» и достигнет своей цели — замедления экономики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».