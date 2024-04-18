Газ в Европе и Азии снова начал дорожать

Котировки идут вверх, чему способствует напряженная ситуация на Ближнем Востоке и вызванные этим сложности с логистикой. По мнению, аналитиков Rystad Energy, если произойдет дальнейшая эскалация конфликта и Иран в результате закроет Ормузский пролив, через который проходит около 20% всей торговли СПГ в мире (из Катара), то цены на газ могут превысить 3600 долл. за тысячу кубометров, приближаясь к рекордам 2022 года. Правда, пока вероятность такого сценария оценивается низко.
Для России рост мировых цен на газ явление благоприятное. Внутренние газовые тарифы с мировыми котировками не связаны, а СПГ в основном уходит на экспорт. Более того, при очередном витке роста цен проекты экспортных газопроводов из России в Китай начинают смотреться значительно привлекательнее. Речь идет о газопроводе «Сила Сибири-2», по которому с Китаем до сих пор нет заключенных контрактов на поставку.
А вот в Европе рост цен в Азии вызывает реакцию. Как отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, цены на газ в Европе сейчас находятся в районе 350 долл. за тысячу кубометров, что в полтора-два раза выше, чем в феврале-марте.
Рост цен на азиатском рынке, безусловно, сопровождается повышением котировок в Европе, однако важно отметить, что обусловлен он в первую очередь опасениями относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин. Фактически же дефицитным рынок в настоящее время не является, в связи с чем усугубление борьбы Европы и Азии за доступные объемы продукта маловероятно.
Ключевым фактором для рынка в ближайшие годы станет ввод новых мощностей по производству сжиженного газа.
От дефицита газа Европа пока действительно не страдает, поскольку запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) после мягкой зимы сохранились высокие. Более того, сейчас получается даже их восполнять. Но зависимость стран Старого Света от погодных условий после сокращения поставок газа из России сильно увеличилась. С одной стороны, это касается генерации энергии солнечными и ветровыми электростанциями, которая сильно выросла в последние два года. При неблагоприятных условиях их приходится подменять традиционными источниками энергии, в том числе газом, а это требует дополнительных ресурсов. С другой стороны, очень холодная или жаркая погода вызывает повышенное энергопотребление, которое опять же часто приходится покрывать традиционными источниками.
По мнению Гривача, помимо неблагоприятных погодных условий дефицит возможен также в случае сбоев в работе инфраструктуры по производству или доставке газа.
С точки зрения Тимонина, в ближайшие месяцы можно ожидать сокращения «азиатской премии» (то есть цены на газ в Европе обгонят азиатские. — «РГ»), что обусловлено тем, что перенаправление поставок в обход Суэцкого канала затрагивает в первую очередь европейский рынок. Перенаправление поставок в обход Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды увеличивает протяженность транспортировки и, соответственно, удорожает логистику, поясняет эксперт.
Например, в случае осуществления Катаром поставок в Северо-Западную Европу логистическое плечо при обходе увеличивается практически вдвое, в результате чего транспортные затраты возрастают примерно на 90 долл. за тыс. кубометров. Эти издержки будут транслироваться на котировки природного газа. Но они не окажут существенного влияния на баланс рынка, поэтому возникновение локальных дефицитов газа маловероятно, считает эксперт.
Ключевым фактором для рынка газа в ближайшие годы станет ввод новых мощностей по производству СПГ, который станет самым крупным за последние полтора десятилетия, отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Общая мощность технологических линий по производству СПГ в США в 2024—2027 годах увеличится на 97,5 млн тонн в год. Для сравнения: мощность действующих заводов по производству сжиженного газа в США к февралю 2024 года составляла 92,9 млн тонн в год.
Что же касается влияния очередного роста цен на газ в мире на российские проекты, то Гривач считает, что привлекательность поставок по «Силе Сибири-2» и так очень высока для Китая. Проблема скорее в политике, а ценовой вопрос — это просто предлог.
По мнению Тимонина, рост цен на газ может оказать на переговорный процесс в отношении «Силы Сибири-2» только опосредованное влияние.
При этом эксперты сходятся, что перенаправления экспорта российского СПГ (с Ямала. — «РГ») на азиатский рынок из-за увеличения там премии не произойдет. По словам Гривача, в период отсутствия навигации по Северному морскому пути (больше полугода) СПГ из Арктики проще и выгоднее везти в Европу. Кроме того, большая часть российского СПГ поставляется на внешние рынки в рамках долгосрочных контрактов с обозначенной точкой отгрузки, поэтому существенное изменение в географии поставок маловероятно, отмечает Тимонин.