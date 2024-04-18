Газ в Европе и Азии снова начал дорожать

От дефицита газа Европа пока действительно не страдает, поскольку запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) после мягкой зимы сохранились высокие. Более того, сейчас получается даже их восполнять. Но зависимость стран Старого Света от погодных условий после сокращения поставок газа из России сильно увеличилась. С одной стороны, это касается генерации энергии солнечными и ветровыми электростанциями, которая сильно выросла в последние два года. При неблагоприятных условиях их приходится подменять традиционными источниками энергии, в том числе газом, а это требует дополнительных ресурсов. С другой стороны, очень холодная или жаркая погода вызывает повышенное энергопотребление, которое опять же часто приходится покрывать традиционными источниками.