Франция стала главным покупателем российского газа среди европейских стран

Европейский рынок исторически был главным для российских газовиков. В прошлом экспорт туда достигал 150 миллиардов кубометров и даже больше, но в 2022 году, после уничтожения «Северных потоков» и антироссийских санкций, существенно снизился. По итогам 2022-го поставки газа «Газпрома» в дальнее зарубежье упали примерно на 85 миллиардов кубов — до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.