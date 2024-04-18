ФАС призвала производителей и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Снижение цен, по данным статистики, было отмечено в середине января 2024 года впервые с июня 2023 года. В настоящее время стоимость куриных яиц в России продолжает снижаться. Так, по данным Росстата, с 2 по 8 апреля 2024 года они подешевели на 0,16%, с начала года — на 4,88%.