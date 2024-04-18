Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу

Слабость рынка в первом квартале 2024 года может быть обусловлена фальстартом — в ноябре-декабре 2023 года многие инвесторы открыли позиции в средне- и долгосрочных ОФЗ, говорит руководитель направления анализа долговых рынков «Финама» Алексей Ковалев. Такая тактика инвестиций свидетельствует о том, что инвесторы рассчитывали на более быстрое снижение ключевой ставки со стороны Банка России. Но регулятор в декабре прошлого года провел еще один раунд ужесточения, повысив ставку с 15 до 16%. На заседаниях в феврале и марте ЦБ сохранил этот уровень и несколько раз повторил тезис о том, что в текущих условиях может потребоваться более продолжительный период высоких ставок.